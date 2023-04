111 പള്ളികളിൽ ഇഅ്തികാഫ് നിർവഹിക്കാം

ദോഹ∙ രാജ്യത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് 111 പള്ളികളിൽ ഇഅ്തികാഫിന് സൗകര്യം.

റമസാന്റെ അവസാന 10 ദിവസം മറ്റെല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും അകന്ന് പ്രാർഥനാനിരതരായി പള്ളികളിൽ ഭജന ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇഅ്തികാഫ് എന്നു പറയുന്നത്.

ഔഖാഫിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ ഇഅ്തികാഫ് നടത്തരുത്. 18 വയസ്സിൽ താഴെയാണ് പ്രായമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും രക്ഷിതാവ് ഒപ്പമുണ്ടാകുകയും വേണം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഅ്തികാഫിന് അനുമതിയില്ല.

പള്ളികളിൽ ഭജന ഇരിക്കുന്നവർ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചിരിക്കണം. പള്ളിയുടെ അകവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. വിശ്വാസികളെ മറ്റ് വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും അധികൃതർ ഓർമപ്പെടുത്തി. ഇഅ്തികാഫിനെത്തുന്നവർ പള്ളികളുടെ ഭിത്തികളിലോ ഫർണീച്ചറുകളിലോ വസ്ത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിടാനും അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാടില്ല.

English Summary: Awqaf identifies 111 mosques for i’tikaf during the last 10 days of Ramadan