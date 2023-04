ഈദുൽഫിത്ർ: ശമ്പളം 17ന്

ദുബായ്∙ ഈദുൽഫിത്ർ പ്രമാണിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം ഈ മാസം 17ന് നൽകാൻ യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഉത്തരവിട്ടു.

കുടുംബത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ നിറവേറ്റാനും പെരുന്നാൾ ആഘോഷപൂർവം കൊണ്ടാടാനും വേണ്ടിയാണിത്. ഈ മാസം 21നായിരിക്കും പെരുന്നാൾ എന്നാണ് സൂചന. ദുബായ് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമും സമാന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Dubai government staff to get April salaries before Eid Al Fitr