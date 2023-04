ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷൻ പുതിയ കേന്ദ്രം തുറന്നു

ദോഹ∙ ഒരേ സമയം 200 ദാതാക്കളിൽ നിന്നു രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവിധം ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷന്റെ (എച്ച്എംസി) പുതിയ രക്തദാന കേന്ദ്രത്തിൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി.

പുതിയ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 80 പേർ രക്തദാനത്തിനായി എത്തുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് രക്തം ആവശ്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദാതാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കാറുണ്ട്. പഴയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരേ സമയം 25 ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്താണ് പുതിയ കേന്ദ്രമെന്ന് എച്ച്എംസി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സർവീസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അയിഷ ഇബ്രാഹിം അൽമാൽകി വ്യക്തമാക്കി. രക്തദാന ക്യാംപ് നടത്താൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ മൊബൈൽ രക്തദാന ട്രക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ കമ്യൂണിറ്റികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും രക്തദാന ക്യാംപ് സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും.

എല്ലാത്തരം രക്തവും പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ത ഘടകങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പുരുഷ-വനിതാ ദാതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കാത്തിരിപ്പു മുറികൾ, ഇന്റർവ്യൂ മുറികൾ, രക്തദാനത്തിനുള്ള മുറികൾ, രക്തദാനത്തിന് ശേഷമുള്ള വിശ്രമ മുറികൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകമായുണ്ട്. പ്രാർഥനാ സൗകര്യങ്ങളും കഫേകളുമുണ്ട്. 200 വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പാർക്കിങ്ങുമുണ്ട്. ദാതാക്കൾക്കായി ഇംഗ്ലിഷ്, അറബിക് ഭാഷകളിലുള്ള സെൽഫ്-റജിസ്‌ട്രേഷൻ ബൂത്തുകളും തുറക്കാനാണ് പദ്ധതി.

റമസാൻ ആയതിനാൽ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ അർധരാത്രി 12 വരെയാണ് രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അൽ ഫൈസൽ വിത്ത്ഔട്ട് ബോർഡേഴ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ റമസാൻ രക്തദാന ക്യാംപെയ്‌നും പുരോഗമിക്കുന്നു. റമസാനിലും ഈദ് അവധി ദിനങ്ങളിലും ക്യാംപെയ്ൻ തുടരും. ഇതിനു പുറമേ സിറ്റി സെന്റർ മാളിലും രക്തദാനത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എച്ച്എംസി ബൂത്തിൽ രാത്രി 7.30 മുതൽ അർധരാത്രി 12 വരെ ദാതാക്കൾക്ക് റജിസ്‌ട്രേഷനും രക്തദാനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ കോർണിഷ്, ആസ്പയർ പബ്ലിക് പാർക്കുകളിൽ മൊബൈൽ രക്തദാന ട്രക്കുകളുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

