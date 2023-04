റമസാനിൽ ഉണർന്ന് കത്താറ

ദോഹ∙ കത്താറ കൾചറൽ വില്ലേജിൽ റമസാൻ സാംസ്‌കാരിക, കലാ, വിനോദ പരിപാടികളിൽ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. വൈകിട്ട് മുതൽ രാത്രി വൈകുവോളം മികച്ച സന്ദർശക പങ്കാളിത്തത്തിലാണ് റമസാൻ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നത്.

കത്താറ ആംഫി തിയറ്ററിൽ മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ മത പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് എത്തുന്നത്. കത്താറ ആർട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കുട്ടികൾക്കായി കലാ, കരകൗശല ശിൽപശാലകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. റമസാൻ ബീച്ച് വോളിബോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സമാപിച്ചത്.

ഖത്തർ ചെസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റമസാൻ ചെസ് ഓപ്പൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ സയിദ് ഖാദർ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. മത്സരം ഞായറാഴ്ച സമാപിച്ചു. റാപ്പിഡ്, ക്ലാസിക് വിഭാഗങ്ങളിലായി 86 കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവരാണ് പങ്കെടുത്തത്. 25,000 റിയാൽ ആയിരുന്നു ആകെ സമ്മാനത്തുക. റമസാൻ കഴിയുന്നതോടെ കത്താറയിൽ ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കമാകും.

English Summary : Katara lines up cultural,arts and entertainment events for Ramadan