ഈ വർഷം രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലേറെ തീർഥാടകർ ഹജ് നിർവഹിക്കാൻ എത്തും

മക്ക ∙ മക്കയും മദീനയും ഈ വർഷം വിദേശ തീർഥാടകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും റെക്കോർഡ് ഒഴുക്കിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണെന്നും നിലവിൽ 1.3 ദശലക്ഷം പേർ രണ്ട് പുണ്യ നഗരങ്ങളിലായി ഉണ്ടെന്നും ഹജ്, ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബിയ പറഞ്ഞു.

Read also : ഹറം പള്ളികളിലേക്ക് പൊതുഗതാഗതം മാത്രം

സന്ദര്‍ശകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കൂടാതെ രണ്ട് പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ ആരാധകരുടെ സഞ്ചാരത്തിലും അവർക്ക് നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ ആരംഭിച്ച മനാഫിയ ഫോറത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മക്കയും മദീനയും മികച്ച രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് നഗരങ്ങളിലായി 100-ലേറെ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഹജ്, ഉംറ തീർഥാടകർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിന് മന്ത്രാലയത്തിന് വിപുലമായ സംവിധാനമാണുള്ളത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ നന്നായി നടക്കുന്നു. ഈ വർഷം രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലേറെ തീർഥാടകർ ഹജ് നിർവഹിക്കാൻ രാജ്യത്തെത്തും.

മക്ക അമീർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ രാജകുമാരന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലും മക്ക ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ രാജകുമാരൻ ബദർ ബിൻ സുൽത്താന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും മനാഫിയ ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടന്നു. ഉമ്മുൽ ഖുറ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് റീ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ കമ്പനിയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്.

സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെയും ഗസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മനാഫിയ ഫോറം വിദഗ്ധരെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരെയും ബിസിനസ് നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു.

സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സംയോജനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫോറം സെഷനുകളുടെ പ്രാധാന്യം മക്ക ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല കമൽ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary : Makkah and Madina are witnessing a record flow of foreign pilgrims this year