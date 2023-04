ഹറം പള്ളികളിലേക്ക് പൊതുഗതാഗതം മാത്രം

മക്ക∙ റമസാനിൽ അവസാന പത്തിലെ തിരക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തീർഥാടകരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുഗതാഗത സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് നിർദേശം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ

∙വിമാന മാർഗം എത്തുന്ന തീർഥാടകരും വിശ്വാസികളും കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഹറം പള്ളിയിലേക്കുള്ള പൊതുഗതാഗത സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

∙കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് ഷട്ടിൽ സർവീസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

∙ഹറം പള്ളിയിലേക്കോ താമസ സ്ഥലത്തേക്കോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കോ പോകുന്നതിന് ടാക്സികളെയും ആശ്രയിക്കാം.

∙ഹ്രസ്വദൂര യാത്രയ്ക്ക് കാൽനടയാണ് ഉത്തമം.

∙തീർഥാടകരുടേതല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ മക്കയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഇറക്കി തിരിച്ചുപോകണം. പൊതുഗതാഗത സേവനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പുണ്യസ്ഥലത്തും തിരിച്ചും എത്താം.

∙ഹറംപള്ളിയുടെ പ്രധാന കവാടങ്ങളിലേക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്ക്, സൈക്കിൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ചു.

∙കാൽനടയാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമാകും വിധം പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും.

∙ഹറം പള്ളിക്കകത്ത് പ്രാർഥനയ്ക്ക് സ്ഥലം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചവും ഇല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് വെളിച്ചവും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തെളിയും.

∙കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഗേറ്റ്, കിങ് ഫഹദ് ഗേറ്റ്, ഉംറ ഗേറ്റ്, പീസ് ഗേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇടനാഴികളിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ (തവാഫ്) എത്താം.

English Summary : New guidelines issued for pilgrims' safety in last 10 days of Ramadan