യുഎഇയിൽ ഇന്നു മുതൽ റമസാൻ നോമ്പു സമയം 14 മണിക്കൂറിലേറെ

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ ഇന്നു (ചൊവ്വ) മുതൽ റമസാൻ നോമ്പു സമയം 14 മണിക്കൂറിലേറെ. ഇത്രയും നേരം നോമ്പെടുക്കുന്നവർ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കും. വേനൽക്കാലം അടുക്കുകയും പകൽ സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ റമസാനിലെ ശേഷിക്കുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാന സമയം ദീർഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് എമിറേറ്റ്സ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു.

വിശുദ്ധ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾ 13 മണിക്കൂറും 46 മിനിറ്റും ഉപവസിച്ചിരുന്നു. പെരുന്നാളിനു (ഈദുൽ ഫിത്ർ) തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസം 14 മണിക്കൂറും 13 മിനിറ്റും നോമ്പെടുക്കും. ഓരോ എമിറേറ്റിലും നോമ്പുകാലത്തിന്റെ കൃത്യമായ ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നും എന്നാൽ അത് കുറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കില്ലെന്നും സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ജർവാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Iftar timings for last days revealed, fasting period up to 14 hours