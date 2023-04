എങ്ങനെയാണ് യാചകർ റമസാൻ കാലത്ത് കബളിപ്പിക്കുന്നത്; വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ഷാർജ പൊലീസ്

ഷാർജ ∙ റമസാനിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വേഷംകെട്ടി വരുന്ന ഭിക്ഷാടകരെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആവർത്തിച്ച് ഷാർജ പൊലീസ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമിച്ച വി‍ഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ചുവപ്പും വെള്ളയും തുണികൊണ്ട് മുഖം പകുതി മറച്ച്, കൈയിൽ തസ് ബീഹ് മാല പിടിച്ച് കാലിനു മുടന്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ നിർത്തിയിട്ട ഒരു കാറിനെ സമീപിച്ച് ഡ്രൈവറുടെ ഗ്ലാസിൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളയാൾ പണം നൽകുന്നു. ഉ‌ടൻ കൈകൾ മേൽപോട്ടുയർത്തി പ്രാർഥിക്കുന്നതു പോലെ കാണിക്കുന്ന അയാൾ പക്ഷേ, തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ കാലിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതായാണ് വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഒാർക്കുക, യുഎഇയിൽ ഭിക്ഷാടനം നിയമവിരുദ്ധം

യുഎഇയിൽ ഭിക്ഷാടനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഷാർജ പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. ഭിക്ഷാടനം പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്. പലപ്പോഴും ഭിക്ഷാടകരായി വേഷമിടുന്ന ആളുകൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. റമസാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഭിക്ഷാടനം നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണെന്ന് പൊലീസ് ആവർത്തിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷാടകരുമായി ഇടപഴകുന്നതിനെതിരെയും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആഡംബര വാഹനത്തിലെത്തിയും ഭിക്ഷാടനം

ഭിക്ഷാടനത്തിനെതിരായ യോജിച്ച ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ യാചകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അബുദാബിയിൽ ആഡംബര വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഭിക്ഷ തേടുന്ന സ്ത്രീയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2021 നവംബറിനും 2022 മാർച്ചിനും ഇടയിൽ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ ഭിക്ഷാടകരെ യുഎഇയിലെ അധികൃതർ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഭിക്ഷാടനം നടത്തി വലിയ തുക സ്വരൂപിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

ഭിക്ഷാടകർക്ക് പണം നൽകരുതെന്നും പകരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനകൾ വഴി മാത്രം സംഭാവന നൽകണമെന്നും അധികൃതർ താമസക്കാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. റമസാനിൽ യാചകരെ തടയാൻ യുഎഇയിലുടനീളം പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള സംഘടിത സംഘങ്ങളാണ് മിക്ക ഭിക്ഷാടകരെയും റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭിക്ഷാടകരെ കണ്ടാലുടൻ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

English Summary: How beggars are trying to fool UAE residents this Ramadan; police issue advisory