യുഎഇയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികൾക്ക് നികുതി വേണ്ട

ദുബായ്∙ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചും യുഎഇയിൽ കമ്പനി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരെ നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയും കോർപറേറ്റ് നികുതിയിൽ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തി. 30 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ വിറ്റുവരവുള്ള ചെറുകിട സംരംഭകരെയാണ് കോർപറേറ്റ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ആദ്യ മൂന്നര വർഷത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കിയത്. നേരത്തെ 3.75 ലക്ഷം ദിർഹം വരെയുള്ള ലാഭം നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് 30 ലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ താഴെയും ലാഭം 3.75 ലക്ഷം ദിർഹത്തിനു മുകളിലുമാണെങ്കിലും നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.

എന്നാൽ, എല്ലാ കമ്പനികളും കോർപറേറ്റ് ടാക്സിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവും ലാഭവും തെളിയിക്കണം. യുഎഇയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കമ്പനി ഇവിടെ നിന്നു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും കോർപറേറ്റ് നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനമായ ഇൻഫോസിസിന് അവരുടെ ഉൽപന്നം യുഎഇയിൽ വിൽക്കുന്നതിനും അതുവഴി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കോർപറേറ്റ് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.

സ്ഥാപനം യുഎഇക്കു പുറത്തും സേവനം യുഎഇക്ക് അകത്തുമാണെങ്കിൽ കോർപറേറ്റ് നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല. ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വാറ്റ്, ഇറക്കുമതി നികുതി എന്നിവയാണ് ബാധകം. താമസ വീസയോ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റോ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ കോർപറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വാറ്റ്, ഇറക്കുമതി നികുതി എന്നിവ മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ ബാധകം. ജൂൺ 1 മുതലാണ് കോർപറേറ്റ് നികുതി നടപ്പാക്കി തുടങ്ങുന്നത്.

ചെറുകിടക്കാർക്ക് കൈത്താങ്ങ്

കോർപറേറ്റ് നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് ഓഡിറ്റിങ് സ്ഥാപനമായ എച്ച്എൽബി ഹാംറ്റ് സീനിയർ പാർട്നർ ടി.വി. ജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നികുതി ഇളവ് സ്കീം സ്വീകരിക്കുന്നതു ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം, 3.75 ലക്ഷം ദിർഹത്തിനു മുകളിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനിയും നികുതി നൽകേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്കീം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ലാഭം എത്രയാണെങ്കിലും നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും.

എന്നാൽ, നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഈ സ്കീം എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. സ്കീം എടുക്കാതിരുന്നാൽ, അവരുടെ കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം എത്രയാണോ അത് അടുത്ത വർഷത്തെ കണക്കിൽ നികുതി ഇളവു ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കമ്പനിയുടെ ഈ വർഷത്തെ കണക്കിൽ 1 ലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടമാണെന്നു കരുതുക. അടുത്ത വർഷം കമ്പനി 3.75 ലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ അധികം ലാഭമുണ്ടാക്കിയാൽ, ഈ വർഷത്തെ നഷ്ടം ആ ലാഭവുമായി തട്ടിക്കിഴിച്ച് നികുതി ഇളവ് നേടാം. അതേസമയം, റിലീഫ് സ്കീം സ്വീകരിക്കുകയും കമ്പനി ഈ വർഷം നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ചു ഗുണമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. അടുത്ത വർഷം കമ്പനി ലാഭത്തിലായാൽ 3.75 ലക്ഷം ദിർഹത്തിനു മുകളിലുള്ള ലാഭത്തിനു നികുതി നൽകുകയും വേണം.

നികുതി ഇളവ് സ്കീം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 വർഷത്തേക്കാണ്. 2023 ജൂൺ 1 മുതൽ 2026 ഡിസംബർ 31വരെയാണ് റിലീഫ് സ്കീമിന്റെ കാലാവധി. ഈ നികുതി കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് 30 ലക്ഷം ദിർഹത്തിലധികമായാൽ റിലീഫ് സ്കീമിന്റെ പുറത്തു പോകുമെന്നു ജാക്സാ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് പാർട്നർ ജിബി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നികുതി ഇളവിന്റെ ആനുകൂല്യം അനർഹർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാനും നിയമത്തിൽ വകുപ്പുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ റമസാൻ സമ്മാനമായാണ് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജിബി പറഞ്ഞു.

എക്സിബിഷനും ഇളവ്



കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കു യുഎഇയിൽ കച്ചവടത്തിനായി വരുന്നവരും കോർപറേറ്റ് ടാക്സിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. താൽക്കാലിക എക്സിബിഷനായി വരുന്നവർക്ക് (6 മാസത്തിൽ അധികമാകരുത്) അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ല. അവർ കോർപറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ പരിധിക്കു പുറത്തായിരിക്കും.



