ദുബായ്∙ വൺ ബില്യൺ മീൽസ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് ക്യാംപെയിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിനു ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫ് അലിയെ യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ‌ആദരിച്ചു. ദുബായ് ഓപ്പറയിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലും ഇഫ്താറിനുമി‌ടയിലായിരുന്നു ആദരം. എക്സിക്യുട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനും ദുബായ് കിരീടാവകാശിയുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

English Summary: dubai ruler honors lulu group chairman m a yusuf ali for endorsing one billion meals endowment campaign