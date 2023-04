ഉംറ നിർവഹിക്കാനായി പോകവേ അപകടം; കാറിന് പിന്നിൽ ട്രക്കിടിച്ചു, ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു

യാമ്പു∙ ഉംറ തീർഥാടനത്തിനായി പോകവേ അഞ്ചംഗ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു മലയാളി യുവാവു മരിച്ചു. മലപ്പുറം തിരൂർ ഒഴൂർ പാറക്കുയിൽ പേവുംകാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്‌മായീൽ (39) ആണ് ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചത്.

ഈ മാസം ആറിനാണു നാലു സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാമ്പുവിൽ നിന്ന് ഉംറ തീർഥാടനത്തിനായി ഇസ്മായിൽ പോയത്. മക്കയ്ക്കടുത്തു ഖുലൈസിന് സമീപത്തുവച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിനു പിന്നിൽ ട്രക്ക് വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇസ്മായീലിന്റെ തലയ്ക്കു ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ജിദ്ദ അബ്ഹൂറിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കഴിയവേയാണു മരണം. പേവുംകാട്ടിൽ മുഹമ്മദാണ് പിതാവ്. മാതാവ്‌,ഫാത്തിമ. ഭാര്യ: റൈഹാനത്ത്‌. മക്കൾ: അനസ്, റിയ, റീഹ.

വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദലി കട്ടിലശ്ശേരി, മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കരുളായി, അലി തിരുവനന്തപുരം, അബ്ദുറഹ്മാന്‍ തിരുവനന്തപുരം എന്നിവർക്കു നിസാരമായ പരിക്കുകളേ ഉള്ളു. യാമ്പു റോയൽ കമ്മീഷനിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവര്‍.

English Summary : Malayali died in road accident on the way to perform Umrah