റോഡിന് കുറുകെ കടക്കുകയായിരുന്ന ആളെ ഇടിച്ച് കാർ, പിന്നാലെ ബസിലും ഇടിച്ചു; ഒരു മരണം

യാമ്പു∙ സൗദിയിൽ കാറിടിച്ച് ഒരുമരണം. റോഡിന് കുറുകെ കടക്കുകയായിരുന്ന ആളാണു മരിച്ചത്. യാമ്പുവിൽ പ്രിൻസ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ മാജിദ് റോഡും പ്രിൻസ് അബ്ദുല്ല ബിൻ തുർക്കി റോഡും സന്ധിക്കുന്ന ഇന്റർസെക്ഷനിലായിരുന്നു അപകടം. റോഡിലുള്ള ആളെ ഇടിച്ചതിനു പിന്നാലെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ബസിലും ഇടിച്ചു. ബസ് മറിഞ്ഞു. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 38 യാത്രക്കാരാണു ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നു പേരാണു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും യാമ്പു റോയൽ കമ്മീഷൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: One person was killed in an accident in yanbu.