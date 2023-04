'സ്വർഗവാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ'; പ്രാർഥനകളിൽ മുഴുകി വിശ്വാസികൾ

ദമാം∙ നോമ്പിന്റെ പുണ്യസുകൃതങ്ങളുടെ പരകോടിയിലെത്താനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണു റമസാന്‍റെ അവസാന പത്തുനാളുകളിൽ വിശ്വാസികൾ. സ്വർഗവാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന അനുഗ്രഹ സാഫല്യം ചൊരിയുന്ന ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ രാവിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർഥനാ നിർഭരരായി കാത്തിരിക്കുയാണ് ഇസ്‌ലാം വിശ്വാസി സമൂഹം. നോമ്പിന്റെ 23-ാം രാവായ ഇന്ന് (വ്യാഴം), തുടർന്നു വരുന്ന ശനി, തിങ്കൾ, ബുധൻ രാവുകളിൽ എതെങ്കിലുമൊന്നില്‍ ലൈലത്തുൽ ഖ്ദർ അണയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

റമസാൻ അവസാന പത്തിലേയ്ക്കു എത്തിയതോടെ മക്ക, മദീന ഇരുഹറമുകളിലും വിശ്വാസികളുടെ തിരക്കേറിയിട്ടുണ്ട്. റമസാൻ നോമ്പ് ആരംഭം മുതൽ തീർഥാടകരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവു വലിയ ഒഴുക്കിനാണു പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഒാരോ നമസ്കാര വേളയിലും ഇരുഹറമുകളിലും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 23-ാം രാവിന് (വ്യാഴം) മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ഇമാം ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് അൽ മുഹന്ന, ഇമാം ഷെയ്ഖ് സലാഹ് അൽ ബുദൈർ എന്നിവരും മസ്ജിദ് അൽ ഹറമിൽ ഇമാം ഷെയ്ഖ് യാസർ ദോസരിയും ഇമാം ഷെയ്ഖ് ബന്ദർ ബലീലാഹ് എന്നിവർ തറാവീഹ്, തഹ്ജ്ജൂദ് പ്രാർത്ഥനകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകും.

ശ്രേഷ്ഠ ദിനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികൾ

എറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അവസാന പത്തിലെ പകലും രാത്രിയിലുമായി മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലും മദീനയിലെ പ്രവാചക പള്ളിയിലും ഇഅ്തികാഫ് (ഭജന) പ്രാർഥനാപൂർണ്ണമായി കഴിയുന്നതിനായി എണ്ണമറ്റ വിശ്വാസികളാണ് എത്തുന്നത്. ഇഅ്തികാഫിനെത്തുന്നവർക്ക് ഇരുഹറമുകളിലും പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ലോക്കറുകളും പ്രവേശനത്തിനായി പ്രത്യേക വാതിലുകളുമുണ്ട്. നുസുക്, തവക്കൽനാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെ മുൻ കൂട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇഅ്തികാഫ്ൽ ഇരിക്കാൻ ഹറമുകളിൽ അനുമതി ലഭിക്കു. ഇതിനായി എത്തുന്നവർ ബാഗേജുകളും സാധനങ്ങളും പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഇരുഹറം കാര്യാലയം അറിയിച്ചു. പ്രാർഥനാ സമയങ്ങളിലൊഴികെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കഴിയേണ്ടതാണ്.

ഹറമിനകത്തേയ്ക്ക് ആഹാര, പാനീയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരരുതെന്നും വിലക്കുണ്ട്. സന്ദർശകർക്കും ഉംറ തീർഥാടകർക്കും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, സംസം വിതരണം, ഇഫ്താർ, അത്താഴ ഭക്ഷണം, ഇതര സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി കൂടുതൽ സേവന അംഗങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നേരത്തെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കാണു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

തിരക്കേറി മക്ക, മദീന

വിദേശികളുടെയും സ്വദേശികളുടേയും വലിയ പ്രവാഹമാണ് മക്ക, മദീനയില്‍ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അവധി തുടങ്ങുന്നതോടെ മക്കയിലും മദീനയിലും എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ഹറമുകളിൽ തിരക്കേറിയതോടെ കൂടുതൽ കവാടങ്ങൾ തുറന്നതോടൊപ്പം നമസ്കാരത്തിനായി കൂടുതൽ ഇടങ്ങള്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ‌പ്രദക്ഷിണത്തിനായി കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉംറ തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് മക്ക ഹറം പള്ളിയുടെ ഒന്നാം നിലയുടെയും മേൽക്കൂരയുടെയും മുൻഭാഗങ്ങൾ കഅ്ബയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദക്ഷിണം (തവാഫ്) നടത്തുന്നവർക്കു മാത്രമായി മാറ്റിവച്ചു. ഇതുവഴി കൂടുതൽ തീർഥാടകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനും കഅ്ബയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലെ (മതാഫ്) തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും കഴിയുകയാണ് ഉദ്ദേശം.

അവസാന പത്തുകളിലും പെരുന്നാളിനുമായി ഉംറ തീര്‍ഥാടകരേയും നമസ്‌കാരം നിര്‍വഹിക്കാനെത്തുന്നവരേയും വരവേല്‍ക്കാന്‍ സൗദി സുരക്ഷാ സേനയും മറ്റു ഏജന്‍സികളും എല്ലാ മുന്നൊരുക്കളും പൂർത്തികരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. തീർഥാടകർക്കാവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനു ഇതുവരെ ഉംറ സുരക്ഷാ സേനകള്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ വന്‍വിജയമാണെന്ന് പൊതു സുരക്ഷാ മേധാവി ലഫ്. ജനറല്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍ ബസ്സാമി പറഞ്ഞു.

റമദാനിലെ അവസാന 10 ദിവസങ്ങളില്‍ ഹറമിലെത്തുന്ന വിശ്വാസസമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കുറ്റമറ്റ ആസൂത്രണമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഔദ്യോഗിക വാർത്താ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാർഥനയ്ക്കും ഉംറയ്ക്കുമായെത്തവർക്കായി 24 മണിക്കൂറും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് 48 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. മക്കയിലും മദീനയിലുമായി 111 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് സേനയെ വിന്യസിക്കും. കര, വ്യോമ, കടല്‍ മാര്‍ഗമെത്തുന്ന ഉംറ തീർഥാടകർക്കാവശ്യമായ നടപടികള്‍ വളരെ വേഗം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഡോ. സാലിഹ് ബിന്‍ സഅദ് അല്‍ മുറബ്ബ പറഞ്ഞു.

കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് മുൻഗണന

തിരക്കു കണക്കിലെടുത്ത് ഹറമിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്കാണു മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്. ഇവിടെ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഹനമോടിക്കണം. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷാ വകുപ്പുകള്‍ കർശനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഹറംപള്ളിയുടെ പ്രധാന കവാടങ്ങളിലേയ്ക്ക് മോട്ടോർ ബൈക്ക്, സൈക്കിൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കും നിരോധനമുണ്ട്.

ഹറം പള്ളിക്കകത്ത് പ്രാർഥനയ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചവും ഇല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് വെളിച്ചവും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തെളിയും. കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഗേറ്റ്, കിങ് ഫഹദ് ഗേറ്റ്, ഉംറ ഗേറ്റ്, പീസ് ഗേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇടനാഴികളിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലേക്ക് (തവാഫ്) എത്താം. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പുണ്യസ്ഥലത്തേക്കും തിരികെയും സഞ്ചരിക്കാം. ഉംറ തീർഥാടകരുടേതല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഹറം പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വരെ മാത്രമേ അനുമതിയുള്ളു.

അത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഹറം പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഇറക്കി തിരിച്ചുപോകണം. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും പുണ്യസ്ഥലത്തും തിരിച്ചും എത്താം. കാൽനടയാത്ര തടസപ്പെടുത്തി പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും. ഹറമിലേക്കും തിരിച്ചും തീർഥാടകർക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബസ് സര്‍വീസുകളില്‍ 3.3 കോടിയിലേറെ പേര്‍ 20 ദിവസത്തിനിടെ യാത്ര നടത്തി. ഒൻപത് ബസ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഹറമിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും തീർഥാടകരെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഹറമിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും മക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമായി 12 കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2,240 ബസുകള്‍ ഹറമിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഷട്ടില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 20 മണിക്കൂര്‍ ദിവസം ബസുകൾ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നു. മക്കയില്‍ നിന്നും 17 റൂട്ടുകളില്‍ ബസ് സര്‍വീസുകളുമുണ്ട്.

കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്തും തീർഥാടകർക്ക് സുരക്ഷ

മഴ മുന്നിൽ കണ്ടു മക്കയിലും മദീനയിലും അടിയന്തര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തീർഥാടനത്തിനെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനാണ് മുൻകരുതൽ നപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച മക്ക ഹറമിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിലും തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിട്ടില്ല. 4,000 തൊഴിലാളികളെയും 200 ലേറെ മേൽനോട്ടക്കാരേയും നിരീക്ഷകരെയും ഇതിനോടകം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയ്യുന്ന വെള്ളം ഉടനടി ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ശുചീകരിക്കുന്നതിനും അണുനശീകരണം നടത്തുന്നതിനടക്കം നിരവധി യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മക്കയിലും മദീനയിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി സൗദി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റ്, മഴ എന്നിവയുൾപ്പടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടന്നാണ് പ്രവചനം.

പ്രവാചക പള്ളിയിൽ നമസ്കാരം: അനുമതിക്ക് തവക്കൽന

ഉംറയ്ക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളറിയാൻ തവക്കൽനാ ആപ്പിലെ അറിയിപ്പ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഉംറയ്ക്കും റൌദാ ഷെരീഫിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനും പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്കായി തവക്കൽന ആപ്ലിക്കേഷനിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. റിസർവേഷൻ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തിനകം റിസർവേഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കുക എന്ന സേവനം ആക്ടീവ് ചെയ്താൽ ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ശവ്വാൽ മാസത്തിലേക്കുള്ള ഉംറ റിസർവേഷൻ ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു

കൃത്യസമയത്ത് തിരികെ മടങ്ങാൻ മറക്കരുത്

സ്വദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു വീസാ കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ തിരിച്ചുപോകാതെ സൗദിയില്‍ തുടരുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് 15,000 റിയാല്‍ മുതല്‍ 50,000 റിയാല്‍ വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ജവാസാത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി തലവൻ മേജര്‍ ജനറല്‍ ഡോ. സ്വാലിഹ് അല്‍മുറബ്ബ പറഞ്ഞു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ സൗദിയില്‍ നിന്നു നാടുകടത്തുമെന്നും വീണ്ടും സൗദിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു 10 വര്‍ഷത്തെ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

