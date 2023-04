ഹിമാലയം കണ്ടു, സമുദ്രം കണ്ടു; ഈ മനോഹര ഭൂമിയെ നിലനിർത്തണം: ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി നെയാദി പറയുന്നു...

ദുബായ് ∙ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും ഹിമാലയമ‌ടക്കം ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് യുഎഇയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നും ദുബായിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി ഒാൺലൈൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ നടത്തിയ ‘എ കാൾ വിത്ത് സ്പേസ്’ എന്ന സംവാദത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ ഭംഗി വിവരിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഗ്രഹത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നു താഴേയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെന്ന മനോഹരമായ ഗ്രഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായും വളരെ മഹത്തായ അനുഭവമാണ് അതെന്നും സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി പറഞ്ഞു.

Read Also: വൺ ബില്യൺ മീൽസ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് ക്യാംപെയിന്‍; യൂസഫ് അലിയെ ആദരിച്ച് ദുബായ് ഭരണാധികാരി

ഈ മഹത്തായ ഗ്രഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചിത്രം അപൂർവചാരുതയാർന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നത് യഥാർഥത്തിൽ അസാമാന്യമായ അനുഭവമാണെന്ന് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം. വ്യക്തിപരമായി ഞാനും ഈ ഗ്രഹത്തെ അതുപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹിമാലയത്തിന് മുകളിൽ നീല സമുദ്രത്തിനും വശത്തുള്ള മേഘത്തിനും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ വിസ്മയം പൂണ്ട് വൗ എന്ന് പറഞ്ഞുപോയി. വളരെ അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്.

സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ദുബായിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി മുഖാമുഖം നടത്തുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ.

കനത്ത പുക ഹിമാലയത്തിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൂമിയെ നാം എന്തുവിലകൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ഏറെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അതിൽ നാം സന്തോഷിക്കണം. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഓക്സിജനെയും ജലത്തെയും വിലമതിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷം ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ വിലമതിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ഗ്രഹത്തെ മുഴുവൻ അതുപോലെ നിലനിർത്താം. അതിന്റെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും നിലനിർത്താം–അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ക്ഷണിതാക്കളും. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ.

ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അവിടെ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചതടക്കം ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി മനസ്സ് തുറന്നു. ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വായുവിൽ ചലിക്കുന്നത് കാണിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചത്. ഇടയ്ക്ക്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൈക്ക് കൈയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ അത് വായുവിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങുകയും ഉടൻ വീണ്ടും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതും കാണാമായിരുന്നു.

സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ദുബായിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി മുഖാമുഖം നടത്തുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ.

മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെന്ററാണ് (എംബിആർ എസ് സി) ദുബായിലെ മ്യൂസിയം ഒാഫ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അരമണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട മുഖാമുഖത്തിനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയത്. എംബിആർഎസ്‍സി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സാലെം ഹുമൈദ് അൽ മർറി ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി. അടുത്ത തലമുറയിലെ ബഹിരാകാശ പ്രേമികളെ മാത്രമല്ല, വിശാലമായ സമൂഹത്തെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരിപാടിയിൽ നിന്നും.

വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണാനും ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും അതിനപ്പുറവും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ പിന്തുടരാനും യുവമനസ്സുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ലക്ഷ്യമാണ്. നേരത്തെ യുഎഇയിലെ പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇതുപോലെ സംവദിക്കാനും എംബിആർഎസ്‌സി അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദം ഒരുക്കും.

ലോക ശ്രദ്ധ നേടി യുഎഇയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അറബ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 3-നാണ് െഎഎസ്എസിൽ എത്തിയത്. പരിക്രമണ ശാസ്ത്ര ലബോറട്ടറിയിൽ കയറുന്ന രണ്ടാമത്തെ എമിറാത്തിയും രണ്ടാമത്തെ അറബിയുമാണ് അദ്ദേഹം. മധ്യപൂർവദേശത്തെ മുൻനിര ബഹിരാകാശ യാത്രാ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ യുഎഇയുടെ സ്ഥാനം ഇതോടെ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സുൽത്താൻ അൽ നെയാദി ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ദുബായിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി മുഖാമുഖം നടത്തുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ.

യുഎഇ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019 സെപ്തംബറിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഹസ്സ അൽ മൻസൂരി എട്ട് ദിവസത്തെ ഐഎസ്എസ് ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി, ഇത് ലോകമെമ്പാടും ശ്രദ്ധ നേടി. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎഇയുടെ ഹോപ് പ്രോബ് വിജയകരമായി ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, ഇത് ഒരു അറബ് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ക്ഷണിതാക്കളും. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ.

മിഷന്റെ രൂപകൽപനയും വികസനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും എംബിആർഎസ്‌സി ആണ് നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷവും കാലാവസ്ഥയും പേടകം പരിശോധിച്ചുവരികയായിരുന്നു. റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദുബായ് സാറ്റ്-1, ദുബായ് സാറ്റ്-2, എമിറാത്തി നിർമിച്ച ആദ്യത്തെ 100% ഉപഗ്രഹമായ ഖലീഫ സാറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും എംബിആർഎസ്‌സി വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Emirati astronaut Sultan AlNeyadi Addressing the media in UAE from the ISS