സൗദിയിൽ വാട്ടര്‍ ടാങ്കിനു മുകളില്‍ നിന്നു വീണ മലയാളി മരിച്ചു

റിയാദ് ∙ വാട്ടര്‍ ടാങ്കിനു മുകളില്‍ നിന്നു വീണ് പരുക്കേറ്റ മലയാളി മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട എരുമക്കാട് സരസന്‍ ദാമോദരന്‍ (69) ആണ് പ്രിന്‍സ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്.

30 വര്‍ഷം റിയാദ് നസീമിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ ജോലി ചെയ്ത ശേഷം നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് സന്ദര്‍ശക വീസയില്‍ വീണ്ടും സൗദിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു. സൗദി പൗരന്റെ വീട്ടിലെ വാട്ടര്‍ ടാങ്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞമാസം 23നായിരുന്നു അപകടം.

പ്രിന്‍സ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി റിയാദ് കെഎംസിസി വെല്‍ഫെയര്‍ വിങ് ചെയര്‍മാന്‍ സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂര്‍, സുഫ് യാന്‍, ബന്ധുവായ സതീഷ് എന്നിവര്‍ രംഗത്തുണ്ട്.

English Summary : Malayali died in Saudi after falling from a water tank