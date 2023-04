പെരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരുമിച്ചുവന്നാൽ ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിൽ ഇളവ്; മാർഗനിർദേശവുമായി സൗദി

റിയാദ്∙ പെരുന്നാളും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ പെരുന്നാള്‍ നമസ്‌കാരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കു ജുമുഅ (കൂട്ട പ്രാർഥന) നമസ്‌കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ സൗദിയിൽ ഇളവ്. സൗദി ഇസ്‍ലാമികകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദേശം നൽകിയത്. ഇൗ മതവിധി പള്ളി ഇമാമുമാര്‍ പാലിക്കണമെന്ന് ഇസ്‌ലാമികകാര്യ മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശിച്ചു.

Read Also: പറയുന്നതേ ചെയ്യൂ, ചെയ്യുന്നതേ പറയൂ; ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണമികവിന് 17 വയസ്സ്

പെരുന്നാൾ നമസ്ക്കാരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവർ ളുഹ്ര്‍ (മധ്യാഹ്ന പ്രാർഥന) നമസ്‌കരിച്ചാല്‍ മതി. ജുമുഅ നമസ്‌കാരം നിര്‍വഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം അതിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രേഷ്ഠം. പെരുന്നാള്‍ നമസ്‌കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തവര്‍ നിർബന്ധമായും പള്ളികളിലെ ജുമുഅ നമസ്‌കാരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്നും വിധിയിലുണ്ട്.

English Summary: saudi clarifiy about prayer if eid al fitar fall on the friday.