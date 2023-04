അഴിമതി,അധികാര ദുർവിനിയോഗം; സൗദിയിൽ വിദേശികളടക്കം നിരവധി പേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

റിയാദ്∙ അഴിമതിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും നടത്തിയ വിദേശികളടക്കം നിരവധി പേര്‍ അറസ്റ്റിലായതായി ദി ഓവർസൈറ്റ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റി. കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ്. അഴിമതിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും വ്യാജ രേഖാ നിർമാണവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടു.

വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സ്റ്റൈപ്പന്റ് വിവരങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അനധികൃതമായി ഉൾപ്പെടുത്തി 64,96,304 റിയാൽ തട്ടിയെടുത്ത സർവകലാശാലയിലെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് വിഭാഗം മേധാവിയും അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടും. രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ എട്ടു സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ വിദേശത്തേയ്ക്കു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റ് കടത്ത് പിടികൂടിയ സകാത്ത് ടാക്‌സ് ആന്റ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന് രണ്ടു സ്വർണ ബിസ്‌ക്കറ്റുകൾ പ്രതി വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിരുന്നു.

എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കോടതി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 88,41,000 റിയാൽ തട്ടിയെടുത്തവരും അറസ്റ്റിലായി. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കോടതി ഇഷ്യു ചെയ്ത ചെക്കുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചു സൗദി പൗരനും മറ്റു രണ്ടു വിദേശികൾക്കും മുഖ്യപ്രതിയായ വിദേശി കൈമാറുകയായിരുന്നു. ചെക്കുകൾ മാറി നേടിയ തുകയിൽ നിശ്ചിത അനുപാതം പിന്നീട് എല്ലാവരും വീതിച്ചെടുത്തു. കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതികളായ സൗദി പൗരനെയും വിദേശികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Several government officials including expats arrested in Saudi over corruption