മഴ, പൊടിക്കാറ്റ്; യുഎഇയിൽ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ, സുരക്ഷിതമായി മാത്രം ഡ്രൈവിങ്, മുന്നറിയിപ്പ്

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ പലയിടത്തും അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി വാഹനമോടിക്കാനും വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ദുബായ്, റാസൽഖൈമ എന്നിവയുൾപ്പടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചതായി നാഷനൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദുബായിലെ ഹത്ത, റാസൽഖൈമയിലെ ഖാട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കനത്ത മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.

അബുദാബി, ഫുജൈറ, ഷാർജ, അൽഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴ പെയ്തു. ദുബായിലെയും മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പൊടിക്കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിച്ചു.

വാഹനമോടിക്കുന്നവർ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അബുദാബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇലക്‌ട്രോണിക് ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേഗപരിധി പാലിക്കണം. പൊടിയും വീശുന്നതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഷാർജ പൊലീസ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുകയും വേഗത കുറയ്ക്കുകയും വേണം.

അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 വരെ തുടരുമെന്നാണ് എൻസിഎം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊടിയും മണലും ഉയർത്തും. തിരശ്ചീന ദൃശ്യപരത 2,000 മീറ്ററിൽ താഴെയായി കുറയ്ക്കുന്നതുമാണ്. മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കായി അതോറിറ്റി സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലൗഡ് സീഡിങ് വഴിയാണ് രാജ്യത്ത് മഴ വർധിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

