ദുബായിൽ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം കവർന്ന 4 പേർക്ക് തടവും പിഴയും

ദുബായ്∙ഏഷ്യൻ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച് കൊള്ളയടിച്ച 4 പേർക്ക് ദുബായ് അപ്പീൽ കോടതി 2 വർഷം തടവും 42,000 ദിർഹം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ശിക്ഷയ്ക്കു ശേഷം ഇവരെ നാടുകടത്തും. 2022 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

ഡിജിറ്റൽ കറൻസി വാങ്ങുന്നതിനായി സംഘത്തിലെ ഒരാൾ യുവതിയെ ഡിഐപിയിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം 4 പേരും ചേർന്ന് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം പ്രതികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് കൈകൾ ബന്ധിച്ച് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് സംഘം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

English Summary : Dubai Court of First Instance sentenced four Asians to fine of Dh42000, three years jail followed by deportation