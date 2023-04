'സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും വാഹനത്തിൽ കയറ്റാം'; പിഴയില്ല, വ്യക്തത വരുത്തി ഒമാന്‍

മസ്കത്ത്∙ അനധികൃത ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടിങിന് പിഴ ചുമത്തുന്ന വിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി ഒമാന്‍ ഗതാഗത വാര്‍ത്താവിനിമയ വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം. പണംവാങ്ങാതെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും വാഹനത്തിൽ കയറ്റാമെന്നും പിഴ ചുമത്തില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം പുറത്തിറിക്കിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. പ്രവാസികൾ നിയമവിരുദ്ധമായി നടത്തുന്ന ടാക്സി സേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണു ഒമാനിൽ പുതിയ ക്യാംപെയിൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രവാസികൾ ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ചരക്ക് കടത്തുന്നതിനും പിഴ ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. മലയാളികളടക്കമുള്ളവര്‍ക്കു 300 റിയാല്‍ (61,00 രൂപക്ക് മുകളില്‍) വരെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പിഴ ലഭിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം. പണം ഈടാക്കാതെ പരിചയക്കാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വാഹനങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു പ്രവാസികളില്‍ നിന്നു പിഴ ഈടാക്കില്ല. ലാന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് നിയമത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്ന ഡ്രൈവര്‍മാരില്‍ നിന്നുമാത്രമേ പിഴ ഈടാക്കാവു എന്ന് പരിശോധനാ സംഘങ്ങള്‍ക്കു നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം സുഹൃത്തുക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പരാതികള്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറല്‍ ഓഫീസിലെ ലാന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് വകുപ്പിലോ ഗവര്‍ണറേറ്റുകളിലെ റോഡ്‌സ് വകുപ്പിലോ പിഴ ലഭിച്ച തീയതി മുതല്‍ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അവലോകനത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനധികൃത ഗതാഗതത്തിനെതിരെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 1440 ലേറെ നിയമലംഘനങ്ങളാണു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

അനുമതിയില്ലാതെ ചരക്കുകള്‍ കടത്തിയ 546 കേസുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി പോകുന്നവരും വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും മറ്റും ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരും ചരക്കു കടത്തുന്നവരും നടപടിക്ക് വിധേയമാകുമെന്നും ലാന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നതെന്നും ക്യാമ്പയിന്‍ തുടരുമെന്നും മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: oman clarifies that no fines for dropping friends.