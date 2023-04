മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ 22ന്

ദോഹ∙ സെൻട്രൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ (സിഎംസി) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ 22ന് നടക്കും.

അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സിഎംസിയുടെ ഏഴാമത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനും സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള തീയതികൾ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ മേയ് 4 വരെയാണ്. മേയ് 21ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. മേയ് 21 മുതൽ 25 വരെയാണ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് പട്ടിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. ജൂൺ 11ന് അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാംപെയ്‌ൻ തുടങ്ങും.

