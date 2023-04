ദുബായ്∙വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്ന സുഡാനിലേക്ക് ഈ മാസം 25 വരെ വിമാന സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് എയർലൈനും ഫ്ലൈ ദുബായും അറിയിച്ചു. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് 15 മുതൽ 17 വരെ കാർത്തൂമിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സും സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. യാത്രക്കാർ അതാത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുക്കിങ് പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Emirates and Flydubai suspend flights to and from Sudan