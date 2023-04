മക്കയും മദീനയും ജനസാഗരം

മക്ക/മദീന∙ ലൈലത്തുൽഖദ്റിന്റെ സുകൃതം തേടി മക്കയിലും മദീനയിലും പ്രാർഥനാപൂർവം അണിനിരന്നത് ജനലക്ഷങ്ങൾ. മക്കയിലെ ഹറം പള്ളിയിലും മദീനയിലെ മസ്ജിദുന്നബവിയിലും എത്തിയത് 20 ലക്ഷത്തിലേറെ വിശ്വാസികൾ.

കഅ്ബയ്ക്കു ചുറ്റും തീർഥാടകർ നിറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തും മുറ്റത്തും സമീപത്തെ റോഡുകളിലും നിന്നാണ് വിശ്വാസികൾ നമസ്കാരത്തിലും അനുബന്ധ പ്രാർഥനകളിലും അണിനിരന്നത്. നിശാ പ്രാർഥനയ്ക്കു പുറമേ 5 നേരങ്ങളിലെ നിർബന്ധ പ്രാർഥനകൾക്കും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

റമസാനിലെ അവസാന പത്തിൽ തന്നെ ജനത്തിരക്ക് കൂടിയിരുന്നെങ്കിലും ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാവുകളിൽ (21, 23, 25, 27, 29) ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തേഴാം രാവിൽ ഇരു ഹറംപള്ളികളും പരിസരവും ജനസാഗരമായി.

ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൽ ഇടംപിടിക്കാനായി രാപകൽ ഹറംപള്ളിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയവരും ഏറെ. റമസാനിലെ അവസാന പത്തിൽ പള്ളിയിൽ ഇഅ്തികാഫിൽ (ഭജനയിരിക്കൽ) ഏർപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്.

തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തീർഥാടകർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും സേവനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഏഴായിരത്തിലേറെ വൊളന്റിയർമാർ 24 മണിക്കൂറും കർമനിരതരായിരുന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും പ്രായമായവരെയും സഹായിക്കാനും അവർക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും പ്രത്യേക സംഘത്തെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പുരുഷ, വനിതാ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും സജീവമായിരുന്നു. നിശാ പ്രാർഥനയ്ക്ക് എത്തിയവർക്ക് അംഗീകൃത സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്തു.

