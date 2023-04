കറൻസി വിനിമയ ഇടപാടുകളിൽ വർധന; നാട്ടിലേക്ക് പണമയയ്ക്കാൻ തിരക്ക്

ദോഹ∙ റമസാനിൽ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും കറൻസി വിനിമയ ഇടപാടുകളിലും ഗണ്യമായ വർധന.പണം അയയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏകദേശം 600 മുതൽ 700 വരെയാണ് വർധന.

കറൻസി മാറ്റിയെടുക്കാനായി പ്രതിദിനം 200 ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവർ പറയുന്നു. നോമ്പുകാലത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പണം അയയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നിരുന്നു. ആഘോഷത്തിന്റെയും സമ്മാനം നൽകലിന്റെയും സമയമാണ് റമസാൻ, ഈദ് കാലമെന്നതാണ് വർധനയ്ക്ക് കാരണം. മറ്റ് നാളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് റമസാനിൽ പണം അയയ്ക്കുന്നവരുടെ വർധന 15-20 ശതമാനമാണ്.

ഒരു റിയാലിന് 22 രൂപ 36 പൈസയാണ് വിനിമയ നിരക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ ഉയർന്ന വിനിമയ നിരക്കിൽ ഇപ്പോൾ അൽപം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈദ് തുടങ്ങുന്നതോടെ വിനിമയ നിരക്ക് ഉയർന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. ഖത്തറിന്റെ ജനസംഖ്യയിൽ 85 ശതമാനവും പ്രവാസികളാണ്. 200 പണവിനിമയ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കറൻസികൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു.

English Summary : Remittances and currency exchanges high during Ramadan in Doha