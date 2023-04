പെരുന്നാളിന്റെ വരവറിയിക്കാൻ ദുബായിൽ പീരങ്കി വെടി മുഴക്കും

ദുബായ് ∙ റമസാന്റെ സമാപനം അറിയിച്ചും പെരുന്നാൾ വരവറിയിച്ചും ദുബായിൽ പീരങ്കി വെടി മുഴക്കം. എമിറേറ്റിലെ ഏഴു സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ടു തവണ പരമ്പരാഗത പീരങ്കിവെടി മുഴങ്ങുമെന്ന് ദുബായ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മഅല്ല അൽ മൻഖൂൽ, നാദ് അൽ ഷിബ ഏരിയ–ഇൗസ് മുസല്ല, ഗ്രാൻഡ് സാബീൽ പള്ളി–സാബീൽ–1, ഹത്ത ഇൗദ് മുസല്ല, നാദ് അൽ ഹമർ–ഇൗദ് മുസല്ല, ബറഹ–ഇൗദ് മുസല്ല, അൽ ബർഷ–ഇൗദ് മുസല്ല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെടിമുഴങ്ങുക.

പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് റമസാനിന്റെ ആരംഭം അറിയിക്കാൻ രണ്ടു തവണയും ഇഫ്താർ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തവണയും പീരങ്കി വെടിവയ്ക്കുന്നു. പെരുന്നാൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടർച്ചയായി രണ്ടുതവണയും പെരുന്നാൾ രാവിലെ രണ്ടുതവണയും വെടിയുതിർക്കും.

പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈജിപ്തിൽ ഇഫ്താറിനുള്ള സമയമായെന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പീരങ്കികൾ പ്രയോഗിച്ചതോടെയാണ് ഈ ആചാരം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. ദുബായിൽ ഇത് 1960-കളിൽ തുടങ്ങി. 1945ൽ ബ്രിട്ടനിലാണ് പീരങ്കികൾ നിർമിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മലയാളി കുടുംബങ്ങളെയടക്കം ഒട്ടേറെ പ്രവാസികളെ യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലുള്ള പീരങ്കി വെടിമുഴക്കം ആകർഷിക്കുന്നു.

English Summary: Dubai Police share locations of seven Eid Al Fitr cannons to mark end of Ramadan