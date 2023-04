പെരുന്നാൾ: പൊതു പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഷാർജ ∙ പെരുന്നാൾ (ഈദുൽ ഫിത്ർ) ആദ്യ ദിവസം മുതൽ മൂന്ന് വരെ നഗരത്തിലെ പൊതു പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

Also read: യുഎഇയിൽ ഫിത്ർ സകാത്ത് ശേഖരിച്ചു വിതരണം ചെയ്യാൻ 7 കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അനുമതി

എങ്കിലും, വെള്ളിയാഴ്‌ചകളും ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 7 ദിവസത്തെ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിങ് സോണുകളിൽ സൗജന്യ പാർക്കിങ് ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ട്വീറ്റിൽ അറിയിച്ചു. പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഷാർജ ബസ് സമയം



പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ എല്ലാ ബസ് ലെയ്നുകളിലും പുലർച്ചെ 3.30 മുതൽ 12.30 വരെ ഇന്റേണൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഷാർജ റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.



അജ്മാനിലും പാർക്കിങ് സൗജന്യം



പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ മൂന്നാം ദിവസം വരെ എമിറേറ്റിലെ പൊതു പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് അജ്മാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ശവ്വാൽ നാലിന് പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിങ് പുനഃരാരംഭിക്കും.



അജ്മാൻ ബസ് സമയം



പബ്ലിക് ബസ് ഇന്റേണൽ ലെയ്നുകൾ രാവിലെ 6 മുതൽ 12 വരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അജ്മാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, അൽ മുസല്ല ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രധാന ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 8.45 മുതൽ 10.45 വരെയും മുഷൈറഫ് (എജെ 7) - രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയും ഷെയ്ഖ് അമ്മാർ സ്ട്രീറ്റ് (എജെ 6) - രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 11.30 വരെയുമുള്ള ബസ് ലെയ്നുകളും ഇതിലുൾപ്പെടില്ല.



ഇന്റർ എമിറേറ്റ് പബ്ലിക് ബസുകളുടെ സമയം



-അജ്മാൻ മുതൽ ദുബായ് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ 1:3.15 മുതൽ 10.45 വരെ



-അജ്മാൻ മുതൽ ഷാർജ വരെ - രാവിലെ 6 മുതൽ 12 വരെ

-അജ്മാനിൽ നിന്ന് ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ വരെ - രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ.

-അജ്മാൻ മുതൽ അബുദാബി വരെ - രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ.

ദുബായിലും അബുദാബിയിലും സൗജന്യ പാർക്കിങ്

ദുബായ്, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരത്തെ സൗജന്യ പാർക്കിങ് സമയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ് ടെർമിനലുകൾ ഒഴികെ ദുബായിലെ എല്ലാ പൊതു പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നു ( വ്യാഴം) മുതൽ ശവ്വാൽ 3 വരെ വാഹന പാർക്കിങ് സൗജന്യമായിരിക്കും. ദുബായിലെ റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ‌ടി‌എ)യാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.



അബുദാബിയിലെ മവാഖിഫ് പബ്ലിക് പാർക്കിങ് ഇന്ന് (വ്യാഴം) മുതൽ പെരുന്നാൾ അവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് അബുദാബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സെന്റർ (ഐടിസി)അറിയിച്ചു. ട്രക്കുകൾക്കായുള്ള മുസഫയിലെ എം-18 പാർക്കിങ് സ്ഥലവും സൗജന്യമായിരിക്കും. നിയുക്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 നും രാവിലെ 8 നും ഇടയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പാർക്കിങ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് ഐടിസി അഭ്യർഥിച്ചു.

ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റ്



ഇന്നു മുതൽ ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റിലൂടെയുള്ള വാഹന സഞ്ചാരം സൗജന്യമായിരിക്കും. പെരുന്നാൾ അവധിക്ക് ശേഷമുള്ള തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ പതിവുപോലെ ടോൾ ഈടാക്കും.

English Summary: Sharjah Municipality announced that public parking spaces will be free for Eid