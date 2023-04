പെരുന്നാളാഘോഷം കളറാകും; ഗൾഫിലെ തിയറ്ററുകൾ നിറയെ മലയാള ചിത്രങ്ങൾ

ദുബായ്∙ പെരുന്നാളാഘോഷം കളറാക്കാൻ ഇക്കുറി ഗൾഫിലെ തിയറ്ററുകൾ നിറയെ മലയാളം, ഹിന്ദി സിനിമകൾ. മലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കം പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ തിയറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടുത്തിടെ റിലീസായ 'രോമാഞ്ചം' ആഴ്ചകളോളം ഗൾഫ് തിയറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞോടിയത് ഇതിനുള്ള സൂചന നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷമാണു ഒരു മലയാളം സിനിമ ഗൾഫിലെ പ്രത്യേകിച്ച് യുഎഇയിലെ സിനിമാ തിയറ്ററുകളിൽ ആഴ്ചകളോളം നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സൂപ്പർതാരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ചിത്രം മികച്ചതായാൽ ഗൾഫിലെ പ്രേക്ഷകരും കുടുംബസമേതം എത്തുമെന്നാണു രോമാഞ്ചമടക്കമുള്ള അടുത്ത കാലത്തെ വിജയചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകുക.

Read Also: വെടിക്കെട്ടും, കലാവിരുന്നും, സംഗീതവും; പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കാൻ യുഎഇ സജ്ജം

കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കേരളത്തോടൊപ്പം ഗൾഫിലും മിക്ക മലയാള സിനിമകളും റിലീസാകുന്നുണ്ട്. നല്ല അഭിപ്രായം ലഭിച്ചശേഷം ചിത്രം ഗൾഫിലെത്തിയാൽ വൻ വരവേൽപ്പാണു ലഭിക്കുന്നതെന്നു രോമാഞ്ചത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവും യുവ സംവിധായകനുമായ ജോൺപോൾ ജോർജ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൗദി അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്കു ഏറെ പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും നാലുദിവസവും അതിൽക്കൂടുതലുമുള്ള പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ തിയറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാവുക.

പെരുന്നാളിനോടു അനുബന്ധിച്ച് പൂക്കാലം, മദനോത്സവം, നീലാകാശം, അയൽവാശി, കഠിനകഠോരമീ അണ്ഡകടാഹം, സുലൈഖാ മന്‍സിൽ എന്നീ ആറു ചിത്രങ്ങളാണ് യുഎഇയിലെ തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളത്തോടൊപ്പം മിക്ക ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ചിത്രങ്ങളും കാണാനുള്ള അവസരവും ഗൾഫിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കിസി കി ഭായ്, കിസി കി ജാൻ, ഭോലാ എന്നിവയാണ് ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾ. തമിഴരസൻ (തമിഴ്), ജോൺവിക്ക്–ചാപ്റ്റർ 4, ദ് കവനന്റ്, എവിൾ ഡെഡ് റൈസ്, ക്രീഡ്–4 (ഇംഗ്ലീഷ്) എന്നിവയും പെരുന്നാൾ പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ദ് സൂപ്പർ മരിയോ ബ്രദേഴ്സ്, മമ്മീസ് തുടങ്ങി കുട്ടികളെ ആകർഷിച്ചേക്കാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്.

ആനന്ദം എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനുശേഷം ഗണേഷ് രാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് കേരളത്തിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന പൂക്കാലത്തിൽ വിജയരാഘവൻ, പിപിഎസി ലീല എന്നിവരാണു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബേസിൽ ജോസഫ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ രചന നിർവഹിച്ച് സുധീഷ് ഗോപിനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത മദനോത്സവം ആക്ഷേപഹാസ്യ ചിത്രമാണ്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട് ഏറെ കാലത്തിനു ശേഷം മദനന്‍ എന്നു പേരുള്ള മുഴുനീള ഹാസ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വെറുമൊരു സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാൻ അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളോടു പൊരുതുന്ന മദനന്റെ യാത്രയുടെ കഥ സമകാലിക കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പറയുന്നത്. ബാബു ആന്റണി, സുധി കോപ്പ, രാജേഷ് മാധവൻ, സ്വാതി ദാസ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഭാർഗവി നിലയം എന്ന പ്രശസ്ത തിരക്കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ആഷിഖ് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത നീലവെളിച്ചം ഒരു ഹൊറർ ചിത്രം കൂടിയാണ്. ടൊവിനോ തോമസ്, റിമ കല്ലിങ്കൽ, റോഷൻ മാത്യു, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിൽ പഴയ ഗാനങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കാരവുമുണ്ട്. ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ നിർമിച്ച അയൽവാശി ഇർഷാദ് പരാരിയാണ് രചന നിർവഹിച്ച് ഒരുക്കിയത്. പേരു സൂചിപ്പിക്കും പോലെ രണ്ടുകൂട്ടർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നർമ്മത്തിന്റെ മേമ്പൊടി ചാർത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൗബിൻ ഷാഹിർ, നിഖില വിമൽ, ബിനു പപ്പു, ലിജോ മോൾ ജോസ് തുടങ്ങിയവരാണു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ബേസിൽ ജോസഫ്, ബിനു പപ്പു, ജാഫർ ഇടുക്കി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച കഠിന കഠോരമീ അണ്ഡകടാഹം എന്ന ചിത്രം കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള രസകരമായ കഥയാണു പറയുന്നത്. മുഹസിനാണു സംവിധാനം. തമാശ എന്ന ‌ചിത്രത്തിനു ശേഷം അഷ്റഫ് ഹംസ ഒരുക്കിയ 'സുലൈഖ മൻസിൽ' ആരാലും മനസിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാന്‍ ആകാത്ത.... എന്നു തുടങ്ങുന്ന പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ ഇതിനകം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഹാലയും (അനാർകലി) അമീനും (ലുക് മാൻ) തമ്മിലുള്ള വിവാഹനിശ്ചയത്തിനും വിവാഹത്തിനുമിടയിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണു ചിത്രം പറയുന്നത്. ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസ്, ഗണപതി, ദീപാ തോമസ്, മാമുക്കോയ തുടങ്ങിയവരും കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാൻ നായകനായ കിസി കി ഭായ്, കിസി കി ജാൻ താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇഷടപ്പെടുന്നവർക്കു പതിവ് വിരുന്നായിരിക്കും. ഫർഹാദ് സംജി സംവിധാനം ചെയ്ത മസാല–ഫാമിലി എൻ്റർടൈനറിൽ പൂജാ ഹെഗ്ഡെയാണ് നായിക. തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരങ്ങളായ വെങ്കിടേഷ് ദഗ്ഗുപതി, റാം ചരൺ എന്നിവരും അതിഥി താരങ്ങളായെത്തുന്നുന്നുണ്ട്. കൈതി എന്ന തമിഴ് ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി റിമേക്കായ ഭോലായില്‍ കാർത്തി അഭിനയിച്ച നായക കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് അജയ് ദേവ്ഗണ്ണാണു. താരം തന്നെയാണ് സംവിധാനവും. തബു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൗ മാസം ആദ്യമാണു ചിത്രം റിലീസായത്. യുവനടൻ വിജയ് ആന്റണി തമിഴരസൻ എന്ന ധീരനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായെത്തുന്ന തമിഴരസനിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും രമ്യാനമ്പീശനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ബാബു യോഗേശ്വരനാണു സംവിധാനം.

English Summary: malayalm films will be shown in gulf theaters