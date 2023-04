പെരുന്നാൾ രാത്രി വീട്ടിലേക്കു ഫോണ്‍ ചെയ്യവേ വാഹനം ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു; മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു

ഉമ്മുൽഖുവൈൻ∙ മലയാളി യുവ എൻജിനീയർ ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി എടയൂർ പൂക്കാട്ടിരി സ്വദേശി ടി.ടി. ജസീമാണു (32) മരിച്ചത്. റിട്ട. ഡിവൈഎസ്പി ടി.ടി. അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്‍റെയും റംലയുടെയും മകനാണ്. പെരുന്നാൾ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. റോഡരികിൽ നിന്നു അമ്മയോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കവേ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനം ജസീമിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also: കാൻസർ ബാധിച്ച് യുകെ മലയാളി നഴ്സ് അന്തരിച്ചു

ദുബായിൽ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജസീം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. ദുബായ് റാഷിദിയയിലാണ് ജാസിം താമസിക്കുന്നത്. ഉമ്മുൽഖുവൈൻ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ഹംപാസ് പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭാര്യ: സീനത്ത്. മക്കൾ: യമിൻ മരക്കാർ, ഫിൽഷ.

English Summary: malappuram native died in umm al quwain in an accident.