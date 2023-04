ദുബായുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം, പ്രവാസ ലോകത്ത് അരനൂറ്റാണ്ട്; നഫീസയ്ക്ക് ഇനി സുവർണത്തിളക്കം

ദുബായ് ∙ അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവാസ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മലയാളി വയോധിക നഫീസ കിൽട്ടന് ഇനി സുവർണ ശോഭ. രാജ്യത്തെ ദീർഘകാല താമസക്കാരായ വിദേശ വനിതകളിൽ ഒരാളായ മലപ്പുറം പൊന്നാനി സ്വദേശി നഫീസ കിൽട്ടനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോൾഡൻ വീസ നൽകി ദുബായ് താമസ-കൂടിയേറ്റ വകുപ്പ് ആദരിച്ചു.

യുഎഇ ഡിഫൻസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഭർത്താവ് അബ്ദുൽ ഖാദറിനൊപ്പം 1974 ജൂലൈ 24ന് യുഎഇ യിലെത്തിയതാണ് നഫീസ. മണൽക്കാടുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മണിമന്ദിരങ്ങളുള്ള സ്വപ്നഭൂമിയിലേക്ക് കുതിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായുടെ വളർച്ച കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ അവസരം കൈവന്ന അപൂർവ്വം മലയാളി സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് ഇവർ. പൊന്നാനിയിലെ പൗരപ്രമുഖനും സെൻട്രൽ എക്സൈസ് സീനിയർ ഇൻസ്‌പെക്ടറുമായിരുന്ന സൂപ്രണ്ട് മമ്മാലന്റെ മകളാണ് നഫീസ.

കെഎംസിസിയുടെ ആദ്യകാല രൂപമായ ചന്ദ്രിക റീഡേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ ഷാർജ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഇവരുടെ ഭർത്താവ് അബ്ദുൽ ഖാദർ. അദ്ദേഹം യുഎഇയിൽ പ്രവാസിയായത് 13–ാം വയസ്സിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഹംസ അബൂബക്കറാണ് ഷാർജയിൽ ആദ്യ റസ്റ്ററന്റ് ആരംഭിച്ച മലയാളി.

ഈ 50 വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു പാട് തവണ തന്റെ പാസ്പോട്ടിൽ യുഎഇ വീസ സ്റ്റാമ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമാറത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ വീസ ലഭിച്ചതിൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. മകനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ റിയാസ് കിൽട്ടനോടൊപ്പമാണ് നഫീസ താമസിക്കുന്നത്. മുനീറ, താഹിറ, റഈഫ, ഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് മറ്റുമക്കൾ. അബ്ദുൽക്കയൂം, ഫസൽ, ഫെബീഷ്, ഹുസ്നു എന്നിവർ മരുമക്കളാണ്.

English Summary : Nafeesa staying in UAE for about 50 years awarded golden visa