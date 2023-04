അബുദബിയില്‍ വാഹനാപകടം; പാലക്കാട് സ്വദേശി മരിച്ചു, ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

അബുദാബി ∙ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അബുദാബി ബനിയാസിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ പാലക്കാട് സ്വദേശി മരിച്ചു. മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇവരിൽ ഒരാളുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്.

പാലക്കാട് തൃത്താല പരുദൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കരുവാന്‍പടി ചൊഴിയാംപറമ്പത്ത് സുബീഷ് (36) ആണ് മരിച്ചത്. എറണാകുളം പിറവം സ്വദേശി വെട്ടുകല്ലുങ്കൽ റോബിൻ ജോസഫി(43)നെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ അബുദാബി ഷെയ്ഖ് ഷഖ്ബൂത്ത് മെഡിക്കല്‍ സിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരുക്കേറ്റ മറ്റു രണ്ടുപേരും ചികില്‍സ തേടി.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അബുദാബിയിൽ ആശാരിയായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സുബീഷ്. ഈ ഒക്ടോബറില്‍ വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് മരണം.

പേരച്ചന്റെയും രാധാമണിയുടേയും മകനാണ്. സഹോദരങ്ങള്‍: സുരേഷ് ബാബു, സുനിത, സുജാത എന്നിവര്‍. നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്‌ക്കരിക്കുമെന്നു ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

