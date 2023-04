അടച്ചിട്ട കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്നുവയസുകാരിയെ രക്ഷിച്ചു

അബുദാബി∙ റാസൽഖൈമയിൽ അടച്ചിട്ട കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്നുവയസുള്ള അറബ് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈദ് ആശംസകൾ നേരാനായി കുട്ടിയെ വണ്ടിയിലിരുത്തി പോയതായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ. കാറിൽ എയർകണ്ടീഷനർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. വാഹനത്തിന്റെ വാതിലും ജനലും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടി വണ്ടിയിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലുള്ള കുട്ടിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ സമാനമായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയതതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: three year old girl who was trapped in a car saved in ras al khaimah.