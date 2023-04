യാത്രാ എളുപ്പമാക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത ലഗേജുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി

ജിദ്ദ ∙ യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്ത ലഗേജുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും നിയമപരമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി.

യാതൊരു ക്രമവുമില്ലാതെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ലഗേജുകൾ, തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞതും കയറുകൾ കൊണ്ടു കെട്ടിയതുമായ ബാഗുകളും പെട്ടികളും, നീളമുള്ള ബെൽറ്റുകളുള്ളവ, ചാക്കുകൾ, അനുവദിച്ചതിലധികം ഭാരമുള്ള ലാഗേജുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യാത്രാനടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനു കാരണമാണെന്ന് വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Jeddah airport authority urges to avoid unauthorised luggages for ease of travel