വായനയുടെ മാന്ത്രികതയിലേക്ക് കുരുന്നുകളെ ആകർഷിച്ച് മലയാളി പെൺകുട്ടി

അബുദാബി∙ ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ പിടിയിൽനിന്ന് വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് കുരുന്നുപ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കാനായ ചാരിതാർഥ്യത്തിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടി. കൊല്ലം സ്വദേശിനി നെസ്മ നുജൂം നിയാസ് ആണ് മറുനാട്ടിൽ സൗജന്യമായി പുസ്തകം നൽകി നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ വായനയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്.

ലോക പുസ്തക ദിനത്തിൽ മിനി ലൈബ്രറിയുടെ വിജയ കഥ നെസ്മ മനോരമയുമായി പങ്കുവച്ചു. പണ്ട് പുസ്തകത്തിലെ ആകർഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്താണ് വായിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചകൾക്കായി കുട്ടികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കു മാറി. വായനാനുഭവം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണിത്.

അബുദാബി മസ്യാദ് കമ്യൂണിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന നെസ്മ നുജൂം നിയാസ് പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്കാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ബാല സാഹിത്യം, നോവൽ മുതൽ വിജ്ഞാന കോശങ്ങൾ വരെ 250ലേറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരം നെസ്മയുടെ ലൈബ്രറിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. ഓരോ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. വായിച്ചു കഴി‍ഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചേൽപിച്ച് മറ്റൊരു പുസ്തകം എടുക്കാം.

കുട്ടിക്കാലത്ത് താനും അനുജത്തി നൂറ നുജൂം നിയാസും വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ച നെസ്മ അവയിലെ വിജ്ഞാന ലോകം മറ്റുള്ളവർക്കു പകരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവ് നുജൂം നിയാസിന്റെയും മാതാവും അധ്യാപികയുമായ സോണിയയുടെയും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ 2020 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു തുടക്കം. ഇതിനകം 100ലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു. ജെറോണിമോ സ്റ്റിൽട്ടൺ ആണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പ്രചാരമേറിയ പുസ്തകമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു ഏതു വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം സംഭരിക്കാൻ വായനയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് നെസ്മയുടെ അനുഭവ പാഠം.

പണ്ട് ഒഴിവു സമയ വിനോദമായിരുന്ന വായനയെ പുതുതലമുറ ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ മാസ്മരികതയിൽ മറക്കുന്നതിലെ വേദനയാണ് ഈ സദുദ്യമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ താൻ കണ്ടെത്തിയ മാസ്മരിക ലോകവും അത് സമ്മാനിച്ച സന്തോഷവും വിവരണാതീതമാണെന്ന് നെസ്മ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയണെന്ന് അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് മിനി ലൈബ്രറിയുടെ പിറവി. വാക്കുകളുമായുള്ള നിരന്തര ഇടപെടലുകൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം എഴുത്തിലൂടെയോ മറ്റോ വായനക്കാരന് കരുത്തുപകരുമെന്നത് തീർച്ചയാണെന്ന് നെസ്മ വിശ്വസിക്കുന്നു.

