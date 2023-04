സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഇന്നെത്തും; കപ്പലിൽ 16 മലയാളികളും

ജിദ്ദ∙ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കപ്പലിൽ മലയാളികളും. ഇന്ന് രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ജിദ്ദയിലെത്തുന്ന കപ്പലില്‍ 278 പേരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 16 പേർ മലയാളികളാണ്. ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ ഐഎൻഎസ് സുവേധ കപ്പലിലാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ഇവർക്ക് ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്‌കൂളിലാണു താമസസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംഘമാണിത്. മലയാളികൾക്ക് പുറമെ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഈ കപ്പലിലുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളും ആദ്യ കപ്പലിൽ ജിദ്ദയിലെത്തും.

മൂവായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുള്ള സുഡാനിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 800 പേരെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ജിദ്ദയിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജിദ്ദയിലെത്തി. ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സുഡാനിലെ തലസ്ഥാനമായ ഖാർത്തൂമിൽ ഉള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരും.

വിദേശപൗരന്മാരെ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും: സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി

വിദേശ പൗരന്മാരെ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന നടപടി രാജ്യം തുടരുമെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ രാജകുമാരൻ. നയതന്ത്രജ്ഞരും രാജ്യാന്തര ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 27 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 356 പേരെ സൗദി അറേബ്യ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം.

കുടിയേറ്റം സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സുരക്ഷിതമായ വഴികൾ ഉറപ്പാക്കാൻ സുഡാനിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി രാജ്യം സജീവമായി ഇടപഴകുന്നെന്നും ഫൈസൽ രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു. സുഡാനിൽ നിന്ന് 356 സിവിലിയൻമാരെയും 101 സൗദി പൗരന്മാരെയും 26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 255 വ്യക്തികളെയും ഇതിനകം ഒഴിപ്പിച്ചു. റോയൽ സൗദി നാവികസേനയും സായുധ സേനയുടെ മറ്റു ശാഖകളും നടത്തിയ തീവ്രമായ പരിശ്രമം മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമായത്.

English Summary: first batch of indian people from sudan will reach Jeddah.