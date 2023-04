ഷാർജ ∙ ഇന്ത്യയുടെ മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്റർ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ പേരിൽ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സ്റ്റാൻഡ്. ഡെസേർട് സ്റ്റോമിന്‍റെ 25-ാം വാർഷികം, സച്ചിന്റെ 50-ാം ജന്മദിനം എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ചാണ് മറ്റൊരു താരത്തിനും ലഭിക്കാത്ത ഇൗ ആദരം.

ഐതിഹാസികമായ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിനാണ് ഇന്നലെ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങില്‍ തെൻഡുൽക്കർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പുനഃർനാമകരണം ചെയ്തത്. 1998-ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഇൗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ‍ നേടിയ സെഞ്ചുറികളുടെ വാർഷികമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ത്രികോണ പരമ്പരയായ കൊക്കകോള കപ്പിൽ 1998 ഏപ്രിൽ 22 ന് സച്ചിൻ 134 റൺസും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 143 റൺസും നേടിയിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ ടീമുകൾക്ക് മുൻപിൽ സച്ചിൻ മരുഭൂമിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റാകുകയായിരുന്നു. 1998 ഏപ്രിലിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചറികൾ ഉൾപ്പെടെ ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 7 സെഞ്ചറികളാണ് സച്ചിൻ നേടിയത്.

അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

സ്റ്റാൻഡിന് പേരിടുന്ന വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സച്ചിൻ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു: ഇൗ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നിർഭാഗ്യവശാൽ നേരത്തെ ഏറ്റുപോയ ചില പ്രതിബദ്ധതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷാർജയിൽ കളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഗംഭീരമായ അനുഭവമാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും അന്തരീക്ഷം അവിടെ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ഷാർജ ഒരു പ്രത്യേക വേദിയാണ്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള കളിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവിടെ സംഗമിച്ചു. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങൾ നൽകി.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദിനങ്ങൾക്ക് വേദിയായതിന്റെ (244) ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിനുണ്ടെന്ന് ഷാർജ സ്റ്റേഡിയം സിഇഒ ഖലഫ് ബുഖാതിർ പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ സാക്ഷികളായി. സച്ചിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ എളിയ മാർഗമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Iconic Sharjah stadium stand named after Sachin Tendulkar on his 50th birthday