പെരുന്നാളാഘോഷം: ബീച്ചിൽ നിന്ന് 6 വയസ്സുകാരിയെ കാണാതായി, വെറും 30 മിനിറ്റിൽ കണ്ടെത്തി പൊലീസ്, കയ്യടി

ദുബായ്∙ ദുബായിൽ പെരുന്നാൾ അവധിയാഘോഷിക്കാൻ ബീച്ചിലെത്തി കാണാതായ പെൺകുട്ടിയെ വെറും മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തി പൊലീസ്. പൊലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് വളരെ വേഗം കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനായത്. ജെബിആർ ബീച്ചിലാണ് ആറുവയസ്സുള്ള റഷ്യൻ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായത്. നാല് ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ അവധിക്കു ദുബായിലെ പ്രധാന ഇടങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ബീച്ചിൽ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയതോടെ മകൾ അമ്മയുടെ അരികിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വിട്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ടൂറിസ്റ്റ് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ജെബിആർ ബീച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന പട്രോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ ഉടൻ തന്നെ തിരച്ചിൽ സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയ പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ അമ്മയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതായി ടൂറിസം പൊലീസ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രി. ഖൽഫാൻ ഉബൈദ് അൽ ജല്ലാഫ് പറഞ്ഞു. ടൂറിസ്റ്റ് പൊലീസ് ഡിപാർട്ട്‌മെന്റ് ഇൻകമിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അന്വേഷണം നടത്താനും നടപടി ഉറപ്പാക്കാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ജനറൽ ഡിപാർട്ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ ജമാൽ സാലെം അൽ ജലാഫ് പറഞ്ഞു.

പെരുന്നാൾ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പട്രോളിങ്ങിന് അധിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചതായി ടൂറിസ്റ്റ് വോയേജസ് മോണിറ്ററിങ് വിഭാഗം തലവൻ ക്യാപ്റ്റൻ അഹമ്മദ് അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു. ബീച്ചുകളിലെ സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളെയും ആവശ്യകതകളെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം കൂടാതെ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രൂപീകരണവും അടിയന്തര പദ്ധതികളും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.

ഏപ്രിൽ 21 നും 23 നും ഇടയിൽ 49,000 കോളുകൾ

ഇൗ മാസം 21 നും 23 നും ഇടയിൽ 49,000 കോളുകൾ ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ 48,227 എണ്ണം എമർജൻസി ഹോട്ട്‌ലൈനിലേയ്ക്ക് (999) ആയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 1,702 കോളുകൾ 901 ലേയ്ക്ക് കൈമാറിയവയും. ദുബായ് പൊലീസ് വെബ്‌സൈറ്റിലെ ‘ലൈവ് ചാറ്റ്’ സേവനം വഴി കോൾ സെന്റർ 382 ഇ മെയിലുകളും 858 സന്ദേശങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തതായി കമാൻഡ് ആന്റ് കൺട്രോൾ സെന്റർ ഡയറക്ടർ കേണൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ മുഹൈരി പറഞ്ഞു. ടൂറിസ്റ്റ് പൊലീസിനെ ബന്ധപ്പെടാം: touristpolice@dubaipolice.gov.ae.

