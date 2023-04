'മലമ്പനി നിർമാർജനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം'; പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ്

അബുദാബി∙ മലമ്പനി നിർമാർജനത്തിന് യുഎഇ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്നും രോഗത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് രാജ്യാന്തര പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ. സഹായം ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് അതു എത്തിക്കേണ്ടത് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ലോക മലേറിയ ദിനത്തിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രോഗസാധ്യതയുള്ള ദുർബലരായ സമൂഹങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ആഗോള പങ്കാളികളോടൊപ്പം തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതായും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. റോൾ ബാക്ക് മലേറിയ സംരംഭത്തിലൂടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ യുഎഇ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയാണ്.

രോഗത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സംഭാവന ചെയ്തത്. മലേറിയ നിർമാർജന ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു രാജ്യാന്തര ക്യാംപെയിന് ജനുവരിയിൽ യുഎഇ 50 ലക്ഷം ഡോളർ ബൂസ്റ്റ് നൽകി. ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പിന്തുണയോടെ 2017 ൽ പ്രസിഡന്റ് ആരംഭിച്ച റീച്ചിങ് ദ് ലാസ്റ്റ് മൈൽ സംരംഭത്തിന് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാന നിക്ഷേപം നൽകും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മലേറിയ നോ മോർ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഭാവി പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കും. മലേറിയ തടയാവുന്നതും ചികിത്സിക്കാവുന്നതുമായ രോഗമാണെന്നും എന്നാൽ അതിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഭീഷണിയിലാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അതിന്റെ പങ്കാളികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മലാവിയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും തീവ്രകാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ മലേറിയ അണുബാധകളിലും മരണങ്ങളിലും വർധനവിന് കാരണമായി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും മലേറിയ കേസുകൾ നാലിരട്ടിയായി ( 1.6 ദശലക്ഷം) ഉയരുകയും ചെയ്തു. രോഗം പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. 2021 ൽ ലോകത്തെങ്ങും 247 ദശലക്ഷം കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നും 6,19,000 മരണങ്ങൾ മലമ്പനി മൂലമാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു.

