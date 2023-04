സുഡാനിൽ നിന്നെത്തിയ കുഞ്ഞിനെ മാറോടണച്ച് സൗദി വനിതാ സൈനിക-വിഡിയോ

ജിദ്ദ∙ സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ ചേർത്തുപിടിച്ച സൗദി സൈനിക വനിത ലോകമെങ്ങും ആളുകളുടെ ഹൃദയം കവർന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ പോർട്ട് സുഡാനിൽ നിന്ന് വിവിധ രാജ്യക്കാരെയും കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്ന സൗദി കപ്പലിലുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മനോഹരമായ നിമിഷം സംഭവിച്ചത്.ഉറങ്ങുന്ന പിഞ്ചുകുട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു. സൗദി പ്രസ് ഏജൻസിയാണു ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്. നിരവധി പേരാണ് മനോഹര ചിത്രത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്.

സുഡാനിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സൈന്യവും റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സും തമ്മിൽ കനത്ത യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം ഖാർത്തൂമിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. സുഡാനിൽ നിന്നു ജിദ്ദയിൽ എത്തിയ സൗദി കപ്പലിൽ 26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 356 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായി സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ തങ്ങളുടെ 10 പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അറബ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 189 പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ സുഡാനിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യ ഒഴിപ്പിച്ച പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം 356 ആയി ഉയർന്നു, ഇതിൽ 101 സൗദികളും മറ്റ് 26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 255 പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. സുഡാനിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് സൗദി ഭരണകൂടവും നാവികസേനയും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ വിവിധ രാഷ്ട്ര തലവൻമാരും ഭരണകൂടങ്ങളും അകമഴിഞ്ഞാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്.

English Summary: a saudi military woman picture holding baby boy who arrived on a ship from sudan in her arms went viral.