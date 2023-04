സുഡാനിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ; രാപകൽ ഭേദമില്ലാത്ത ദൗത്യം തുടർന്ന് ഇന്ത്യ

ദമാം∙ ആഭ്യന്തര കലാപവും പോരാട്ടവും ശക്തമായ സുഡാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ. രക്ഷാപ്രവർത്തന ദൗത്യമായ "ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി" യിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും നാവികസേനയും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നത്. പോർട്ട് സുഡാനിൽ നിന്ന് ഐഎൻഎസ് സുമേധയിൽ 16 മലയാളികളടങ്ങിയ 278 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ആദ്യ സംഘം ഇന്നലെ ജിദ്ദ തുറമുഖത്തെത്തി. കൂടാതെ വ്യോമസേനയുടെ സി-130 ഹെർക്കുലീസ് വിമാനത്തിൽ 148 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെയും ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചു. രാത്രി വൈകി വ്യോമസേനയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്തിൽ 135 പേരെയും സുഡാനിൽ നിന്നു ഒഴിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ഉടൻ നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങും.

ഐഎൻഎസ് സുമേധയിൽ എത്തിയ 278 ഇന്ത്യക്കാരെ ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ സ്വീകരിച്ചു.സൗദി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മാസിൻ ഹമദ് അൽ ഹിംലി, ഫൈസൽബിൻ ഫർഹാനും തുറമുഖത്ത് മന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനത്താവളം വഴി വന്നവരേയും കേന്ദ്രമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചേർന്ന വി. മുരളീധരനാണ് ഓപറേഷൻ കാവേരിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. ജിദ്ദയിലെത്തിയ മുരളീധരൻ തിരികെയെത്തിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തിരുന്നു. ജിദ്ദയിലെ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ താൽക്കാലികമായി ഒരുക്കിയ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. കിടക്കകൾ, സാധന സാമാഗ്രഹികൾ,ആഹാരം, ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, ചികിത്സാ വൈദ്യ സഹായസൗകര്യങ്ങൾ, വൈഫൈ എന്നിവ ഒരുക്കിയതോടൊപ്പം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പോർട്ട് സുഡാനിലും ജിദ്ദയിലും അത്യാവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ടീം സുസജ്ജമാണെന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോ. സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ എൻ. രാംപ്രസാദ്, ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ ഷാഹിദ് ആലം തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവുമായി മുരളീധരൻ ചർച്ച നടത്തി. ജിദ്ദയിലെ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിന് ബുധനാഴ്ച മുതൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനിലായിരിക്കും ക്ലാസ് എന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് വമ്പൻ ഹെർക്കുലീസ് വിമാനങ്ങൾ നേരത്തേ തന്നെ ഇന്ത്യ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഐഎൻഎസ് സുമേധ കൂടാതെ നാവികസേനയുടെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലും പോർട്ട് സുഡാനിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്നു. നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് തെഗ് കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവശ്യ ദുരിതാശ്വാസ സാമാഗ്രഹികളുമായി പോർട്ട് സുഡാനിലെത്തി. തുറമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സുഡാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഒഴിപ്പിക്കൽ ക്യാംപ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും സുഡാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഒഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾക്കായി സുഡാൻ അധികാരികളെ കൂടാതെ,യുഎൻ, സൗദി, യുഎഇ, ഈജിപ്ത്, യുഎസ് എന്നിവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 2,800 മുതൽ 3,000 വരെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ സുഡാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടമായി 800 പേരെ ഒഴിപ്പിക്കും.തലസ്ഥാനമായ ഖാർത്തൂമിലാണ് അതിരൂക്ഷമായ പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ തിരികെയെത്തിക്കുന്നതിനായി മുൻപും ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി രക്ഷാദൗത്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. റഷ്യൻ അക്രമണത്തെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായപ്പോൾ ഇന്ത്യ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് ഓപറേഷൻ ദേവിശക്തി എന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ ഓപറേഷൻ വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിനു പൗരന്മാരെ ഇന്ത്യ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.

English Summary: india is rescuing people from sudan without any delay.