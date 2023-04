സുഡാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുമായി കപ്പലും രണ്ടു വിമാനങ്ങളുമെത്തി, പൂച്ചെണ്ടുകളും മധുരവുമായി സ്വീകരണം

ജിദ്ദ∙ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൂന്നുസംഘം ജിദ്ദയിലെത്തി. ആദ്യ സംഘത്തെ കപ്പലിലും രണ്ടാമത്തേയും മൂന്നാമത്തെയും സംഘത്തെ വിമാനം വഴിയുമാണ് ജിദ്ദയിൽ എത്തിച്ചത്. ഇതോടെ സുഡാനിൽ നിന്നു 556 പേരെ ജിദ്ദയിൽ എത്തിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10.30 ഓടെ ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് സുമേധ കപ്പലാണ് ആദ്യം എത്തിയത്. 278 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കപ്പലിറങ്ങിയവരെ പൂച്ചെണ്ടുകളും മധുരവും നൽകി വരവേറ്റു. തൊട്ടുപിറകെ വിമാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സംഘം എത്തി.



കപ്പലിൽ 278 ഉം ആദ്യ വിമാനത്തിൽ 148 ഉം രണ്ടാം വിമാനത്തിൽ 130 ഉം യാത്രക്കാരാണു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിലേക്കു മാറ്റി. ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കും. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി. മലയാളികൾക്ക് പുറമെ, തമിഴ്നാട് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആദ്യ സംഘത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്​.

സുഡാനിൽ കുടുങ്ങിയ പൗരന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ‘ഓപറേഷൻ കാവേരി’ക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ജിദ്ദയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സംഘത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിയോടൊപ്പം സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം ജിദ്ദ ബ്രാഞ്ച് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാസിൻ ഹമദ് അൽഹിംലിയും എത്തി. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോ. സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, ഇന്ത്യൻ എംബസി ഡെപ്യുട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ എൻ. രാംപ്രസാദ്, ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ ഷാഹിദ് ആലം എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ മിഷനിലെയും വിവിധ സൗദി വകുപ്പുകളിലെയും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്നിഹിതരായി. ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾക്ക് ജിദ്ദയിൽ മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ സൗദി അധികാരികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി മന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സുഡാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ നേവിയെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ജിദ്ദയിലെത്തിയ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കുടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും കൺട്രോൾ റൂമും ആളുകൾക്ക് ഒരുക്കിയ താമസകേന്ദ്രവും സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജിദ്ദയിലെത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനും അവരെ താമസിപ്പിക്കാനും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ റിയാദിൽ നിന്നു ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം തന്നെയാണ് ജിദ്ദയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മൂവായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാർ സുഡാനിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഘട്ടങ്ങളായാണു ഇവരെ മടക്കികൊണ്ടുവരുന്നത്​. ബാക്കിയുള്ളവരെ സുരക്ഷിതമായി ജിദ്ദയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യാലയം സുഡാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എന്നിവയ്ക്കു കീഴിൽ തുടരും.

