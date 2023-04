മസ്‌കത്ത്∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി സിപ്പ്‌ലൈന്‍ ഇനി ഒമാനില്‍. മുസന്ദം ഗവര്‍ണറേറ്റിലെ ഖസബ് വിലായത്തില്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച നടന്നു. ഒമാന്‍ പൈതൃക, വിനോദ സഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒമാന്‍ ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കമ്പനി (ഒംറാന്‍ ഗ്രൂപ്പ്) ആണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.

ജബല്‍ ഫിറ്റില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അത്താന ഖസബ് ഹോട്ടലിലെ ലാന്‍ഡിംഗ് പോയിന്റ് വരെ 1800 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലാണ് സിപ്പ്‌ലൈന്‍ ഒരുക്കിയത്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാലുമണി വരെയായിരിക്കും സിപ്പ്‌ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഒമാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സിപ്പ്‌ലൈന്‍ ആണ് ഖസബിലേത്. 220 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമായി നൂതന ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, റൈഡര്‍മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഹെല്‍മെറ്റുകള്‍, സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

