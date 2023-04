അസീർ∙ സൗദിയിലെ അസീർ മേഖലയിൽ താഴ്‌വരകൾക്കു കുറുകെ കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ടു. ഏഴുപേരെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള പാതകൾക്കു കുറുകെ കടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഇവർക്ക് 10000 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തി. ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് താഴ്‌വരകൾ സന്ദർശിച്ച ലംഘനമാണ് ഇവർ നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

കനത്ത മഴയുള്ള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകരുതെന്നും ജലക്കുളങ്ങളെ സമീപിക്കരുതെന്നും മഴക്കാലത്ത് തോടുകളിലും താഴ്‌വരകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും നീന്തരുതെന്നും സിവിൽ ഡിഫൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: Two vehicles trapped while crossing valleys during flashfloods in Asir