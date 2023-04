അശ്രദ്ധ, ഗതാഗത ലംഘനം; പെരുന്നാൾ അവധിക്കാലത്ത് ഷാർജയിൽ നടന്നത് 953 വാഹനാപകടങ്ങള്‍

ഷാർജ∙ പെരുന്നാൾ അവധിക്കാലത്ത് ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ തെരുവുകളിൽ നടന്നത് 953 ചെറിയ വാഹനാപകടങ്ങൾ. റാഫിദ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സൊല്യൂഷൻസിന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണിത്. ‌അശ്രദ്ധയും മറ്റു ഗതാഗത ലംഘനങ്ങളുമാണ് ഇൗ അപക‌‌‌ടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. റോഡുകളില്‍ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ കൂട്ടിയിടികളായിരുന്നു മിക്ക അപകടങ്ങളും. ഷാർജ എമിറേറ്റിലെ തെരുവുകളിൽ 786 ചെറിയ റോഡപകടങ്ങള്‍ നടന്നതായാണ് റാഫിദ് കോൾ സെന്റർ വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.167 അപകടങ്ങൾ കമ്പനി വഴിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റോഡ് സഹായത്തിനായി 386 അഭ്യർഥനകൾ ലഭിച്ചു. എമിറേറ്റിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെയും പ്രദേശങ്ങളിലെയും റോഡുകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ച പട്രോളിങ്ങ് ടീമാണ് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഇൗ മാസം 20 നായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

സുരക്ഷയ്ക്കു മുൻഗണന നൽകണം

റോഡുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് റാഫിദ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സൊല്യൂഷൻസിലെ ആർഎസ്എ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ ഷംസി പറഞ്ഞു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ സെന്ററിലേയ്ക്ക് ആകെ 908 കോളുകളാണ് എത്തിയത്. ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്‍, റോഡ് സഹായങ്ങൾക്കായുള്ള അഭ്യർഥനകൾ, മറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു ഇൗ വിളികൾ. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കലിനും ടയറും ബാറ്ററിയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനും തകരാറിലായ വാഹനങ്ങൾ വർൿഷോപ്പിലേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സഹായമാവശ്യപ്പെട്ടു. വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന ഇൗ സേവനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റാഫിദ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ അഭ്യർഥിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് അൽ ഷംസി പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രധാന സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്ന റാഫിദ് സ്മാർട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

