ഉറ്റസുഹൃത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് വെറൈറ്റി സമ്മാനം; കുതിരയുമായി യുവാവ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ

ജിദ്ദ∙ ജിദ്ദയിൽ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയുടെ വിവാഹത്തിന് യുവാവ് നൽകിയത് ഒരു വെറൈറ്റി സമ്മാനം. സമ്മാനം എന്താണെന്നല്ലേ, ഒരുകുതിര. വിവാഹം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ തന്റെ സമ്മാനമായ കുതിരയുമായാണ് യുവാവ് എത്തിയത്. കടിഞ്ഞാണിൽ പിടിച്ച് കുതിരയുമായി എത്തിയ യുവാവ് സമ്മാനം വരനു കൈമാറുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയം സാന്നിധ്യത്തില്‍ പുതുമണവാളനു കുതിരയെ സമ്മാനിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞ യുവാവ് കുതിരയുടെ ഗുണഗണങ്ങളും സവിശേഷതകളും വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിരിയാൻ കഴിയാത്ത സൗഹൃദമുള്ളതിനാലാണു കൂട്ടുകാരനു താന്‍ വിലയേറിയ സമ്മാനം നല്‍കിയതെന്ന് യുവാവ് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.

English Summary: A youth gave a variety gift to his best friend on his wedding day in jeddah.