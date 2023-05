പ്രായം വെറും 15 ദിവസം; സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള കൈക്കുഞ്ഞിനെ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചു

ജിദ്ദ∙ സുഡാനിൽ നിന്നു 15 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചു. സുഡാനിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള സൗദി രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു ജിദ്ദയിലേയ്ക്കു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. കുഞ്ഞു ജനിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്ത് വൻതോതിൽ ആക്രമണവും ഷെല്ലാക്രമണവും നടന്നതായി കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തശ്ശി റാബിയ അൽ അദവിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പോർട്ട് സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞിനെ ജിദ്ദയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച സൗദി ചാരിറ്റി മിഷനോട് റാബിയ അൽ അദവിയ നന്ദി പറഞ്ഞു.

English Summary: new born baby was rescued from sudan.