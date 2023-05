ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി 3192 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

റിയാദ് ∙ ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വരെ ഓപ്പറേഷൻ കാവേരിയിലൂടെ 3192 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 11 ദിവസത്തിനിടെ 4 കപ്പലുകളിലും 14 വിമാനങ്ങളിലുമായാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ ദൗത്യം തുടരും. ഇന്നലെ 2 ബാച്ചുകളിലായി 257 പേർ ജിദ്ദയിലെ ക്യാംപിലെത്തി. ഇവരെ വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ മലയാളികളടക്കം 328 പേരും അഹമ്മദാബാദിൽ 231 പേരും എത്തിച്ചേർന്നു.

ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുഡാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാർ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ.

ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനു സൗദി അറേബ്യയുടെ സഹായം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നു റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സുഹൈൽ അജാസ് ഖാൻ പറ​ഞ്ഞു. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം വേണ്ടവർക്ക് നൽകിയതായും സ്ഥാനപതി പറഞ്ഞു.

ഇതേസമയം, നാളെ മുതൽ 7 ദിവസത്തേക്കു കൂടി വെടിനിർത്തലിന് സേനാ തലവൻ അബ്ദൽ ഫത്താ അൽ ബർഹാനും അർധസൈനിക ആർഎസ്എഫ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹംദാൻ ഡഗാലോയും തത്വത്തിൽ ധാരണയായതായി സുഡാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ധാരണകൾ ലംഘിച്ച് ഖാർത്തൂമിലും ഓംഡർമാനിലും പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെ അവശ്യസാധനങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമല്ലാതെ വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവ എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ വിഷമിക്കുന്നു.

സുരക്ഷിത മേഖലകളിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നതു പുനരാരംഭിച്ചെന്നു യുഎന്നിന്റെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഏപ്രിൽ 15ന് ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് 334,053 പേർ അഭയാർഥികളായെന്നു യുഎൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്കു പലായനം ചെയ്തു.

