മധ്യപൂർവദേശ മേഖലയിലെ സ്മാർട് സിറ്റി പദവി നിലനിർത്തി അബുദാബി

അബുദാബി∙ മധ്യപൂർവദേശ മേഖലയിലെ സ്മാർട് സിറ്റി പദവി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അബുദാബി നിലനിർത്തി. ആഗോളതലത്തിൽ അബുദാബി 13ാം സ്ഥാനത്തും ദുബായ് 17ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ആദ്യ 20 നഗരങ്ങളിൽ അബുദാബിയും ദുബായും മാത്രമാണ് ഇടംപിടിച്ചത്. റിയാദിന് 30ാം സ്ഥാനം.

സ്വിസ്റ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്റർനാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് (ഐഎംഡി) യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസൈനുമായി ചേർന്ന് ലോകത്തെ 141 നഗരങ്ങളെ പഠനവിധേയമാക്കിയാണ് സ്മാർട് സിറ്റി സൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആഗോള തലത്തിലെ 118 നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരിലൂടെ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.

നിർമിത ബുദ്ധി, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഉൾപ്പെടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സ്വാധീനം, സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം, ജോലിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള അവസരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിൽ ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. സൂറിച്ച് ആണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമൻ.

