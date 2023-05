ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണം: ദോഹയിലും രാജകീയ ആഘോഷം

ദോഹ∙ ബ്രിട്ടന്റെ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന്റെയും കാമില രാജ്ഞിയുടെയും കിരീടധാരണ ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ദോഹയിലും ആഘോഷങ്ങൾ.

6നാണ് ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ അബ്ബെയിൽ ഔദ്യോഗിക കിരീടധാരണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംഗീത പരിപാടികൾ, കമ്യൂണിറ്റി സംഗമങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദോഹയിലെ ബ്രിട്ടിഷ് എംബസിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ.4ന് ഖത്തർ നാഷനൽ കൺവൻഷൻ സെന്ററിൽ ഖത്തർ ഫിൽഹാർമോണിക് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ സംഗീത പരിപാടി, 6ന് ലണ്ടനിലെ കിരീട ധാരണ ചടങ്ങിന് ശേഷം ദോഹ പ്രാദേശിക സമയം വൈകിട്ട് 4.00 മുതൽ 900 പാർക്കിൽ ആഘോഷ പാർട്ടി നടക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കിരീട ധാരണ ചടങ്ങിന്റെ തൽസമയ സംപ്രേഷണം ദോഹയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഒരുക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ഡബ്ല്യൂ ദോഹ ഹോട്ടൽ, നെഡ് ദോഹ, ഫോർ സീസൺ, റിറ്റ്‌സ് കാൾട്ടൺ എന്നിങ്ങനെ ദോഹയിലെ 4 ഹോട്ടലുകളിലും വിവിധ ആഘോഷ വിരുന്നുകൾ നടക്കും.

