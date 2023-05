ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ വിസ്മയക്കാഴ്ച കാണാൻ എത്തിയത് 90 ലക്ഷം പേർ

ദുബായ്∙ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡുമായി ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ 27ാമത് സീസൺ. 188 ദിവസം നീണ്ട ആഗോളഗ്രാമത്തിന്റെ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചത് 90 ലക്ഷം പേർ.

മേഖലയിൽ ‍മാത്രമല്ല ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രമുഖ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറി എന്നതിനു തെളിവാണിതെന്ന് ദുബായ് ഹോൾഡിങ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് സിഇഒ ഫെർണാണ്ടൊ എയ്റൊ പറഞ്ഞു.

40 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 400 കലാകാരന്മാർ 40,000ത്തോളം കലാപരിപാടികളും ആഗോള ഗ്രാമത്തെ സമ്പന്നമാക്കി.

കുട്ടികൾക്കായി 175 റോഡുകളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. 77 തവണ വെടിക്കെട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ കാഴ്ചകളും വിസ്മയങ്ങളുമായി ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും എത്തും.

