എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി ട്രാം ഗ്രീൻ ലൈൻ ഈ വർഷം

ദോഹ∙ ഈ വർഷം രണ്ടാം പാദത്തോടെ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി ട്രാമിന്റെ ഗ്രീൻ ലൈൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. സിദ്ര മെഡിസിനിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കും.



ട്രാം ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്. വിപുലീകരണത്തോടെ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലുടനീളം ട്രാം സർവീസ് ലഭ്യമാകും.

ഗ്രീൻലൈനിൽ ഓടുന്ന ട്രാമുകൾക്ക് സിദ്ര മെഡിസിൻ, ഖത്തർ നാഷനൽ കൺവൻഷൻ സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. നിലവിൽ മഞ്ഞ, ബ്ലു ലൈനുകളിലായി 24 സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ട്രാമിനുള്ളത്. ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷനിലെ നിരവധി അക്കാദമിക് ക്യാംപസുകൾ, ഗവേഷണ, കായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്‌റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ് ട്രാമുകളുടെ സർവീസ്.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ, സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ട്രാമുകൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ 10 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി ട്രാമിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രതിദിനം ശരാശരി 3,000 യാത്രക്കാരാണ് ട്രാമിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ മത്സര ദിനങ്ങളിൽ ശരാശരി 9,000 യാത്രക്കാർ ആയിരുന്നു ട്രാമിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റിയുടെ വടക്ക്-തെക്ക് മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് 11.5 കിലോമീറ്റർ ട്രാം. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പൂർണമായും ശീതീകരിച്ച ആധുനിക സ്ട്രീറ്റ് കാറുകളാണ് ട്രാമുകൾ.

